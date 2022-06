La proposta di matrimonio arriva proprio durante il programma televisivo: da brividi

Ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio durante le registrazioni del programma televisivo: da brividi, avete visto cos’è successo.

C’è chi ha ricevuto la proposta di matrimonio nel giorno del suo compleanno e chi, invece, l’ha ricevuto in un momento del tutto inaspettato e per niente ‘privato’. Stiamo parlando proprio di quello che è successo qualche giorno fa durante le registrazioni di un famoso programma televisivo.

Quando una coppia decide, infatti, di convolare a nozze, lo fa perché è consapevole della persona che gli sta accanto ed è convinto di voler trascorrere il resto dei suoi giorni con la sua dolce metà. Una volta assunta questa consapevolezza, resta un altro grande passo: la proposta di matrimonio! Si tratta di un momento davvero emozionante per entrambi, durante il quale l’uomo si inginocchia dinanzi alla sua donna, presentandole un prezioso diamante e facendole la classica domanda ‘mi vuoi sposare?’. Ebbene. È proprio questo quello che è accaduto nel famoso programma tv qualche giorno fa. Abbiamo pochissime informazioni sui protagonisti di questo momento, ma possiamo dirvi che il filmato che li ritrae ha fatto il giro del web.

Proposta di matrimonio nel programma tv: un momento da brividi

Non è assolutamente la prima volta che il pubblico assiste ad una proposta di matrimonio in tv. È già capitato un po’ di tempo fa nello studio de La pupa e il secchione, ma è stato ripetuto qualche giorno fa durante le registrazione di un famoso programma televisivo. Stiamo parlando proprio del seguitissimo X-Factor! Come mostra un video apparso in rete e che ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno, Fedez e Francesca Michielin hanno accompagnato il giovane ragazzo dalla sua ragazza, che presa per mano è stata portata al centro del palco per ricevere una romanticissima proposta.

Le immagini, da come si può chiaramente comprendere, hanno conquistato tutti, ma soprattutto hanno testimoniato quanto il sentimento di questi due giovani ragazzi sia puro e genuino. Grande emozione, quindi, nello studio di X-Factor, dove i giudici e tutti i presenti non hanno potuto fare a meno di apprezzare il nobile gesto dell’uomo.

Congratulazioni alla coppia!