Stop al tour, la drammatica confessione del cantante: “La malattia sta peggiorando”

Dice stop al tour, non può continuare, la drammatica confessione del cantante lascia i fan senza parole: “La malattia sta peggiorando”

Qualche mese fa a gettare i fan nello sgomento era stata la moglie dell’amatissimo cantante, che a causa di un ictus era finita con urgenza in ospedale. Oggi invece a destare grande preoccupazione è proprio il giovane cantante che a causa della sua malattia è stato costretto a fermare il suo tour musicale in giro per il mondo.

Justin Bieber è uno dei cantanti di fama mondiale più amati dalle giovanissime. Un idolo della nostra generazione che ha conquistato tutti con la sua musica. Lo abbiamo conosciuto piccolissimo. Era il 2007 quando pubblicava i primissimi video su YouTube in cui mostrava le sue performance canore insieme alla sua mamma. Qualche anno dopo, nel 2009, il cantante ha fatto il suo esordio nel panorama musicale divenendo ad oggi uno degli artisti più amati. In procinto di intraprendere il suo tour musicale però, il cantante ha fatto sapere di essere stato costretto a fermare tutto a causa delle sue condizioni fisiche. “La malattia sta peggiorando”. Dopo lo stop al tour musicale, scopriamo quali sono le sue condizioni.

Stop al tour, il cantante si ferma e confessa: “La malattia sta peggiorando”, le sue condizioni

Le condizioni di salute di Justin Bieber hanno destato parecchia preoccupazione tra i fan. Il cantante è stato costretto a cancellare il tour musicale e causa della malattia. E così alla vigilia del concerto di Toronto, il cantante ha fatto sapere di essere costretto a dover mettere in pausa il tour. Circa due anni fa, il cantante ventottenne aveva fatto sapere di essere affetto dalla malattia di Lyme. Un’infezione batterica che colpisce la pelle, gli organi, il sistema nervoso. Con il corso del tempo, i sintomi si sono fatti sentire sempre più.

Ad oggi il cantante, in procinto di dover sfortunatamente dare uno stop al tour musicale ha fatto sapere tramite le sue instagram stories: “Non ci posso credere, ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici“. Non ha fatto sapere quando riprenderà il tour, quando ritorneranno i suoi concerti.

Ci auguriamo però che Justin possa presto tornare a fare ciò che più ama, cantare e fare musica.