Uomini e Donne, la dama si scaglia contro tutti: ha da ridire anche su Maria De Filippi

Uomini e Donne, la dama del Trono Over si scaglia contro tutti: ha da ridire anche su Maria De Filippi; le sue parole non sono passate inosservate.

Quanto vi manca Uomini e Donne? Come ogni anno, la trasmissione di Maria De Filippi è andata in vacanza e tornerà in onda a settembre, con nuove puntate tutte da vivere. I telespettatori non vedono già l’ora di conoscere i nuovi tronisti e di tuffarsi nelle nuove vicende amorose dei protagonisti. In attesa del ritorno, facciamo un tuffo nel passato! In particolare, oggi vi parliamo di una delle dame più discusse del Trono Over.

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Più Donna, dove si è tolta più di un sassolino dalle scarpe. La dama ha lanciato diverse frecciatine, parlando anche della conduttrice. Scopriamo le sue parole.

L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne contro tutti: l’attacco al programma di Maria De Filippi

“Con Uomini e Donne ho sognato, mi piaceva tanto essere truccata, pettinata, dormire da sola in albergo. Fino a che Tina e Gianni mi hanno preso di mira. Il loro lavoro è proprio quello: creare la dinamica affinché il personaggio si innervosisca e si crei il litigio, così il programma fa audience.” È così che Angela Iorio ha parlato della sua esperienza nel dating show di Canale 5. A tre anni dal suo addio a Uomini e Donne, l’ex dama del trono Over spiega come si sentiva durante le liti in studio, parlando anche della conduttrice: “Facevano finta di non capirmi. Io amavo Maria De Filippi, ma anche lei faceva finta di non capirmi”.

Angela tornerebbe nel parterre del trono Over? La dama spiega che, quando ha deciso di lasciare il programma, era stata offesa da uno dei cavalieri e nessuno in studio era intervenuto a difenderla. Compresa Maria De Filippi: “Mi ha offesa e anche Maria non è intervenuta. Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto. Sicuramente perché quando io piangevo e mi arrabbiavo facevo audience. Io ci tornerei solo ad una condizione: che Maria accetta di parlare con me”.

E voi, vorreste rivedere Angela tra le dame del Trono Over?