Si sono sposati poche ore fa, la loro gioia è incommensurabile! Ma sapete chi è e cosa fa nella vita il marito di Alberto Matano?

Giornalista, autore e conduttore televisivo, Alberto Matano è un volto amatissimo del piccolo schermo. Oggi, l’amatissimo conduttore di Una vita in diretta, si trova a vivere giorni e momenti davvero magici in compagnia della sua metà.

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati. Sono trascorse appena 24h dal sì pronunciato in compagni delle persone più care, ed i novelli sposi non possono che essere grati e felici del momento che stanno vivendo. Ad officiare la cerimonia, la splendida Mara Venier che tempi addietro aveva convinto i due a convolare a nozze. E presto fatto, oggi i due sono a tutti gli effetti compagni per la vita! Ma chi è Riccardo Mannino? Sapete cosa fa nella vita il marito di Alberto Matano? Conosciamolo meglio!

Riccardo Mannino è il marito di Alberto Matano, sapete di cosa si occupa?

Alberto Matano ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera le fasi della storia d’amore che vive da 15 anni insieme al suo compagno ed attuale marito, Riccardo Mannino. Momenti non sempre facili, una strada non sempre in discesa, tuttavia mano nella mano hanno scelto di giurarsi amore eterno. Ma cosa sappiamo di Riccardo? Sapete cosa fa nella vita?

Riccardo Mannino ha 55 anni ed ha 6 anni di differenza da Alberto Matano che di anni ne ha 49. E’ un grande appassionato di sport, ama allenarsi in particolare in palestra. Cosa fa nella vita? Nel 1990 ha conseguito il titolo di Laurea in Giurisprudenza, che per un periodo ha frequentato anche Alberto Matano prima di intraprendere la carriera giornalistica, ed oggi esercita a pieno titolo la professione di Avvocato Cassazionista.