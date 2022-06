Alvin e quei ‘battibecchi’ con Ilary Blasi: rivela finalmente cosa è successo davvero

Tutti hanno parlato dei ‘battibecchi’ di Ilary Blasi ed Alvin, ma cos’è successo davvero? Finalmente l’inviato rivela ogni cosa.

Una sedicesima edizione de L’Isola dei famosi che difficilmente verrà dimenticata, ne siamo certi! Il motivo? A rendere indimenticabile l’adventure reality di Canale 5 non è solo il fatto che è la più lunga di sempre, ma anche perché si sono alternati tantissimi colpi di scena. A partire dai continui abbandoni – l’ultimo risale a qualche giorno fa – fino ai ‘battibecchi’ tra Alvin ed Ilary Blasi, è successo davvero di tutto in quest’edizione.

Per settimane e settimane, si è parlato dei ‘battibecchi’ tra Alvin e Ilary Blasi. Tra loro, come risaputo, vi sono più di 20 anni di amicizia, eppure si diceva che i due fossero giunti ai ferri corti e che l’inviato de L’isola dei famosi mal sopportava le incursioni della conduttrice durante i collegamenti. Insomma, si diceva che la loro amicizia fosse al capolinea. È davvero così? Siamo quasi giunti alla fine di questa edizione, ma tra Alvin ed Ilary davvero non corre più buon sangue? A rivelare ogni cosa, è stato proprio il simpaticissimo inviato dell’isola, nonché amatissimo conduttore. Ecco cosa ha rivelato.

Cosa succede tra Ilary Blasi ed Alvin? La verità sui loro ‘battibecchi’

I ‘battibecchi’ tra Alvin ed Ilary Blasi durante le dirette de L’isola dei famosi hanno tenuto banco per settimane tanto da avere un’attenzione particolare anche dai giornali di gossip. Si è vociferato che tra loro non corresse affatto buon sangue, ma è davvero così? Sembrerebbe proprio di no! In merito agli scambi di battutine e frecciatine, è intervenuto lo stesso inviato del reality nel corso di una sua intervista a Casa chi. Oltre a parlare di Soleil – la cui presenza non è affatto passata inosservata tra i naufraghi della spiaggia – il conduttore ha spiegato anche cos’è successo tra lui e la padrona di casa.

“Ci ha stupito questa attenzione rispetto al nostro modo di comunicare perché per noi è così da 24 anni”, ha iniziato a raccontare Alvin alle telecamere di Casa Chi. Facendo, quindi, chiaramente intendere che tutto quello che è stato detto in questi mesi non è affatto vero, ma che loro sono soliti comunicare ed interagire tra loro in questo modo. “Abbiamo capito che per lo spettatore doveva essere veicolato in un altro modo e siamo diventati più caz**ni”, ha ultimato.

Nessuna lite, quindi, tra Alvin e Ilary Blasi, ma semplice dimostrazione del legame che li unisce da più di 20 anni. Secondo voi, appena ritornato dall’Honduras, il simpaticissimo Alvin rispetterà il patto fatto con la padrona di casa?