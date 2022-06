Amici di Maria De Filippi, per il vincitore arriva una notizia che lascia tutti senza parole

La notizia che riguarda il vincitore di Amici di Maria De Filippi lascia tutti senza parole: nessuno l’avrebbe mai detto, clamoroso.

Sono trascorse alcune settimane da quando Luigi Strangis ha vinto Amici di Maria De Filippi, eppure non si perde mai occasione di poter parlare di lui. Come aveva chiaramente lasciato intendere nel corso del talent, il giovane cantante ha cavalcato l’onda del successo subito dopo il trionfo, rientrando ad oggi tra le voci più amate della musica italiana.

Sin dalla sua prima esibizione sul palco di Amici, Luigi aveva dimostrato di avere tutte le carte in regola per rivelarsi uno dei protagonisti indiscussi di questa ventunesima edizione del talent. E, vedendo il suo percorso, i suoi miglioramenti e la sua vittoria finale, possiamo dire che non ha affatto deluso le aspettative del suo pubblico. Non lo sta facendo nemmeno oggi, badate bene, nonostante siano passate diverse settimane dal trionfo. A proposito, avete visto cosa è successo? È appena arrivata una fantastica notizia che riguarda proprio il vincitore di Amici. In pochissimi l’avrebbe mai immaginato, ne siamo certi!

Splendida notizia per il vincitore di Amici: cosa sta accadendo a Luigi

Si continua a parlare ancora adesso dei giovanissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici nel corso di questa ventunesima edizione del programma, nonostante siano trascorse alcune settimane dalla finale. Se da una parte, però, vi abbiamo raccontato cos’è successo ad LDA dopo la fase finale del programma, dall’altra non possiamo fare a meno di raccontarvi la fantastica notizia che è appena arrivata e che riguarda da vicino il vincitore di Amici quest’anno. Di che cosa parliamo?

Non solo ‘Tienimi stanotte’, di cui recentemente vi abbiamo raccontato il dedicatario, ma sembrerebbe che proprio il primo album di Luigi Strangis stia conquistando tutti. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il primo Ep del vincitore di Amici abbia raggiunto il primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti. Un ottimo traguardo, quindi, non solo per il giovane Strangis, ma anche per l’etichetta nuova di zecca – quella di cui fa parte anche Gabriele Costanzo – che ha deciso di puntare su di lui. Pensate, si legge che Luigi sia riuscito a superare persino Capo Plaza nella classifica. Insomma, è davvero tutto dire!

Noi siamo contentissimi per Luigi, voi?