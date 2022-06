L’attore fa sapere a tutti il sesso del bebè che aspetta con la sua compagna

Grande annuncio per l’attore, che fa sapere a tutti il sesso del bebè che aspetta con la sua compagna: notizia fantastica.

Soltanto pochissimi giorni fa, l’attore ha annunciato di stare realizzando uno dei suoi più grandi sogni. Ad oggi, l’amato interprete ha condiviso un’altra fantastica notizia, che in un vero e proprio batter baleno ha fatto impazzire di gioia lui, ma anche in tutti i suoi ammiratori.

Sappiamo pochissimo sulla loro storia d’amore, ma quello che non si può fare a meno di notare è di come entrambi siano al settimo cielo per il coronamento di uno dei loro più grandi sogni. Stanno insieme da diverso tempo, a quanto pare, eppure sono già in procinto di mettere su famiglia: tra qualche mese, infatti, diventeranno genitori per la prima volta! Grande emozione, quindi, per la coppia per questo magico momento, ma altrettanto al settimo cielo quando ha scoperto il sesso del bebè. Inutile dire che l’euforia è stata talmente grande che l’attore non ha potuto fare a meno di condividere questa splendida notizia anche coi suoi sostenitori. Attraverso un video condiviso sui loro canali social, i due piccioncini hanno rivelato al loro pubblico il sesso del loro primo figlio.

L’attore svela il sesso del bebè: grande emozione per lui e la sua compagna

“La tua mamma l’ha sentito dal primo giorno”, è proprio con queste esatte parole che l’amato attore ha annunciato il sesso del primo bebè che aspetta con la sua compagna. Proprio alcune ore fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram, il giovane interprete ha condiviso l’immensa gioia col suo pubblico. Ed immediatamente è stato avvolto dal calore dei suoi sostenitori. È in arrivo un adorabile fiocco blu in casa Genzini-Esposito.

Si, avete letto proprio bene: Erasmo Genzini, il famoso ed amato attore di Che Dio ci aiuti, diventerà papà di un maschietto. L’annuncio, come dicevamo, è arrivato qualche ora fa sui social e, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Inutile raccontarvi la gioia di mamme e papà, ma anche di tutti i loro familiari e parenti, che si sono immediatamente stretti intorno a loro per la splendida notizia.

Congratulazioni ad Erasmo e la bella Federica!