Belen Rodriguez, spunta una foto di sua mamma da giovane: ha il suo stesso look; la somiglianza vi lascerà di stucco.

Belen Rodriguez è uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Terminata da poco l’avventura al timone de Le Iene, la showgirl argentina continua a tenersi in contatto con i fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. E, a proposito di Instagram, avete mai dato un’occhiata al canale della sua mamma?

Forse non tutti lo sanno ma anche Veronica Cozzani è una vera e propria star sui social: sul suo canale, la mamma dei Rodriguez condivide tantissime foto in compagnia della sua amata famiglia. E non mancano le foto ricordo, in cui mostra Belen, Cecilia e Jeremias da bambini. Non mancano neanche gli scatti in cui mostra se stessa da giovane: resterete di stucco notando la somiglianza con Belen!

Belen Rodriguez, avete mai visto la mamma da giovane? Due gocce d’acqua

È un legame davvero speciale, quello che lega i componenti della famiglia Rodriguez. Lo abbiamo visto qualche mese fa, quando Jeremias e papà Gustavo si sono messi in gioco in Honduras, nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. E possiamo notarlo anche sui social, dove non mancano scatti, vecchi e nuovi, che racchiudono l’amore che li lega tra di loro. E a proposito di scatti, oggi vi mostreremo una foto di mamma Veronica da giovane.

Una foto che vi lascerà interdetti: la somiglianza con la sua primogenita Belen è davvero clamorosa. Soprattutto nella ‘recente’ versione della showgirl con la frangetta: mamma Veronica portava proprio il suo stesso look. Date un’occhiata:

No, non abbiamo fatto alcun errore: non si tratta di Belen ma proprio della sua mamma Veronica. Due gocce d’acqua, non trovate? Se amate i Rodriguez e non volete perdervi tantissimi scatti inediti di Belen, Chechu e Jeremias, non potete non seguire Veronica su Instagram. Il suo profilo è super interessante, non ve ne pentirete!