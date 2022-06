Ora è confermato: dirà ‘addio’ alla famosa serie tv, le sue parole lasciano di stucco

Ora è proprio confermato: l’attrice dirà addio alla famosa serie tv, le sue parole lasciano di stucco tutti i suoi ammiratori, cos’è successo.

Ogni cosa è destinata ad iniziare per poi finire. Facciamo riferimento, ad esempio, ad una storia d’amore o a un matrimonio – e ce ne da la conferma un ex volto di Temptation Island – ma anche ad un percorso lavorativo.

Quante volte ci è capitato di raccontarvi di attori che decidono di lasciare il personaggio di cui hanno vestito i panni dopo tantissimi anni. Terence Hill, ad esempio, ha lasciato Don Matteo dopo numerosi episodi e – come raccontato – l’ha fatto per un motivo ben preciso. Un altro famoso attore, inoltre, non figurerà più nel cast della famosa serie tv. Ed anche un’altra attrice, nel corso di una sua recentissima intervista a La Repubblica, ha confermato il suo ‘addio’ alla serie tv. Certo, per la prossima stagione ci sarà, ma a quanto pare sarà proprio l’ultima. Sapete di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Il suo addio alla serie tv è confermato: accadrà nella prossima stagione

Il pubblico di Rai Uno non vede l’ora di poter assistere ai nuovi episodi della settima stagione, ma è anche consapevole che questa sarà l’ultima dell’amatissima attrice. Già si vociferava qualcosa nei mesi scorsi e già si erano date ampie delucidazioni in merito, ma adesso il suo ‘addio’ alla serie tv è proprio confermato. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo, è stata proprio la diretta interessata a La Repubblica. Oltre a svelare i suoi prossimi progetti e a quello su cui sta lavorando, l’amata interprete ha ufficializzato il suo addio alla serie tv. Stiamo parlando proprio di Elena Sofia Ricci, la famosa ed amata Suor Angela in Che Dio ci aiuti.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole a La Repubblica, sembrerebbe che attualmente Elena Sofia Ricci sia alle prese con le riprese di una serie tv thriller e che, appena terminate, inizierà quelle di Che Dio ci aiuti. Fate molta attenzione, però: sembrerebbe che l’attrice sia pronto a lasciarlo per sempre. Non sappiamo quando avverrà esattamente il saluto definitivo, anche se si diceva che la simpaticissima Suor Angela sarebbe continuata ad essere la sua protagonista indiscussa per tutta la durata della settima stagione. Fatto sta che il suo ‘addio’ e le sue parole fanno dispiacere tutti.

Cosa ne pensate?