Ecco com’è l’attore interprete di Enzo Fabbri in Daydreamer: non lo avreste mai immaginato

In Daydreamer ha interpretato Enzo Fabbri, ecco com’è oggi l’attore lontano dal personaggio della serie.

Tra le serie televisive turche che ci hanno appassionato fin dal primo episodio dobbiamo qui per forza citare Daydreamer. La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto da sfondo a tutta la trama che si è intrecciata alle vicende degli altri personaggi.

Una storia d’amore che fin da subito viene ostacolata, in principio da una bugia in cui la scrittrice si trova coinvolta nei confronti del signor Divit, a causa dell’altro fratello, Emre. C’è poi Polen, l’ex fidanzata del fotografo che cerca di riconquistarlo e portarlo via dall’azienda, la signora Huma che vorrebbe che suo figlio si fidanzasse nuovamente con l’ex, o anche il ricco uomo d’affari Enzo Fabbri.

Ed è proprio su quest’ultimo personaggio che concentriamo la nostra attenzione. All’inizio lo abbiamo quasi amato, così dolce e premuroso nei confronti di Sanem. Voleva conquistarla ma non ci è riuscito perchè ad un certo punto ha preferito agire con l’inganno e la cattiveria. La serie è terminata da un annetto, ci chiediamo, com’è l’attore nella vita reale?

Daydreamer, ricordate Enzo Fabbri? Ecco l’attore lontano dal set della serie

Enzo Fabbri è un personaggio di Daydreamer che entra a far parte del cast dal 3 episodio fino al 29esimo. Inizialmente sembra buono. Subito mostra il suo interesse per Sanem ma ad un certo punto entra in gioco l’inganno e la menzogna.

Non fa una bella fine dato che viene arrestato per lavoro sporco insieme ad Aylin, ex fidanzata del signor Emre Divit, fratello del protagonista. La serie si è conclusa in Italia nel maggio del 2021, anche se il personaggio di Enzo non è stato presente fino alla fine. In Daydreamer lo abbiamo visto con un’aria elegante e un atteggiamento da superiore: ecco invece com’è l’attore nella vita reale.

Questo è uno scatto social di Ozgur Ozberk, interprete di Enzo Fabbri. Non sembra così diverso fisicamente a parte l’acconciatura, la barba e il vestiario. Nella serie, come abbiamo detto, era elegantissimo, sempre con giacca e cravatta invece nella vita di tutti i giorni l’attore veste anche sportivo. Grazie a questo ruolo è molto noto non solo in Turchia ma oggi in Italia e lo è anche in altri paesi dove Daydreamer è stata trasmessa.