L’ex tronista di Uomini e donne racconta la sua battaglia contro il cancro: “Dopo mesi di attesa con varie operazioni…”

L’ex tronista di Uomini e donne con un post su instagram ha parlato della sua battaglia contro il cancro informando chi la segue degli ultimi risultati ricevuti. In basso ad una sua immagine ha fatto sapere che dopo mesi di attesa con varie operazioni, è arrivato il responso del medico: “Sono di nuovo ‘pulita’“.

Chi la segue sa infatti che la donna lo scorso febbraio aveva fatto sapere di dover lottare per la terza contro il cancro. In un post datato 3 marzo aveva fatto sapere che l’indomani ci sarebbe stata l’operazione: “La prima di altre operazioni. Sono spaventata per l’anestesia totale ma ciò che mi fa più male è lasciare i bambini”. L’ex tronista ha poi condiviso uno suo scatto dopo 4 ore di operazione. Nelle ultime ore è tornata sui social dando ulteriori notizie sulla sua battaglia contro il cancro.

“Dopo mesi di attesa”: l’ex tronista di Uomini e donne racconta la sua battaglia contro il cancro

Angela Artosin negli ultimi mesi si è trovata nuovamente a combattere contro il cancro. Aveva fatto sapere ai suoi follower dell’operazione che doveva subire e della paura che provava, soprattutto la paura di dover lasciare i suoi bambini. Il giorno dopo, dopo 4 ore di intervento, ha condiviso una sua foto sui social, mostrando grande coraggio e una forza incredibile.

L’ex tronista di Uomini e donne, la ricorderete sicuramente quando assunse questo ruolo nella stagione 2007/2008 decidendo poi di ritirarsi, nelle ultime ore ha messo al corrente chi la segue del contenuto del responso del medico.

“Non so da che parte iniziare, ieri dopo mesi di attesa con varie operazioni è arrivato il responso del medico e sono di nuovo ‘pulita’. Ottima notizia“, ha scritto in basso . Accanto a questa notizia però Angela ha proseguito, raccontando che sta vivendo un ‘momento tremendo’: “Poi c’è il resto, un momento tremendo per una madre, donna e moglie, ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato”.

E infatti nella biografia del suo profilo si legge ‘Mamma single di Ismi e Sante’. L’ex protagonista di Uomini e donne si è separata dal suo ex marito, con il quale aveva avuto due figli. Una nuova brutta batosta per Angela che ha fatto sapere di non aver preso lei questa decisione: “Il destino gioca troppo con me ultimamente“.