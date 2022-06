Il famoso cantante scopre di essere malato e parla a tutti della sua sindrome

Tramite un video su Instagram, la star internazionale ha spiegato il motivo per cui ha dovuto annullare i concerti: il cantante è malato.

La delusione dei fan è stata cocente quando hanno saputo che il loro idolo ha deciso di cancellare le date dei suoi prossimi concerti. Più che una decisione, si è trattato di un obbligo determinato dal suo stato di salute.

Proprio come la sua collega, anche un altro celebre artista sta facendo i conti con una sindrome che non gli permette di svolgere il proprio lavoro ai massimi livelli come ci ha abituati. Parliamo di Justin Bieber, cantautore canadese nato a Londra nel 1994.

Diventato noto nel 2007 grazie ai video pubblicati su Youtube insieme alla madre Pattie in cui cantava brani di altri artisti, Bieber ha informato il suo pubblico tramite i social sul vero motivo che lo costringe per il momento a prendersi una pausa ed a pensare di più al proprio benessere. Ha confessato di essere affetto da una malattia che gli richiede di rallentare i ritmi per guarire.

Justin Bieber, confessione da brividi: il cantante racconta di essere malato

Dopo la confessione di Michael J Fox sulla malattia che lo affligge da ben 30 anni, arriva il drammatico racconto di Justin Bieber. Quest’ultimo ha rivelato di essere stato colpito dalla sindrome di Ramsay Hunt, patologia che ha attaccato i nervi dell’orecchio e del volto, causata dal virus Herpes Zoster.

Un lato della sua faccia è paralizzato: “Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice”, dice nel video.

Ovvio, quindi, che in queste condizioni sia impossibile per lui esibirsi in concerto. “È una cosa abbastanza seria, come potete vedere. Vorrei che non fosse così, ma è ovvio che il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare. Spero che voi possiate capire”, ha aggiunto.

Impossibile anche stabilire i tempi di guarigione, ma Justin racconta che ce la sta mettendo subito per recuperare la completa funzionalità del viso: “Sto facendo tutti gli esercizi per fare tornare normale la mia faccia”. Un momento difficile per lui, che però cerca di non abbattersi e di essere ottimista: “Ho speranza, credo in Dio e sono convinto che tutto accada per una ragione, anche se ora non so quale sia”, ha concluso.

Un grande in bocca al lupo a questo talentuoso artista!