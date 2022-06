Gf Vip, ex concorrente si sposa e la testimone di nozze sarà proprio lei

L’ex amatissima concorrente del GF Vip si sposa con il suo storico fidanzato, ma sapete chi sarà la sua testimone di nozze? Proprio lei.

Dopo le splendide nozze dell’ex naufraga de L’isola dei famosi ad Atene, un altro amatissimo volto è pronto a fare il grande passo. Stiamo parlando di un’ex concorrente del GF Vip, che nei prossima diventerà una splendida sposina.

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma solo qualche giorno fa è arrivata la conferma. L’ex concorrente del GF Vip sposa il suo compagno, col quale fa coppia fissa da poco più di un anno. Cosa occorre sapere sul giorno delle nozze? Purtroppo, sono davvero minime le notizie che abbiamo a disposizione. Nello studio di Pomeriggio Cinque – prima che Barbara D’Urso potesse chiudere questa nuova stagione – l’ex volto del GF Vip ha rivelato che la nozze si terranno tra Settembre ed Ottobre, ma non si è molto sbilanciato su questo. Discorso differente, invece, per quanto riguarda la sua testimone di nozze. Avete visto anche voi chi ha scelto l’ex gieffina per questo giorno? È proprio lei! Scopriamo insieme di chi parliamo.

L’ex concorrente del GF Vip presto sposa: chi sarà la sua testimone?

È al settimo cielo per l’arrivo delle sue nozze ed è per questo che l’ex concorrente del GF Vip non ha potuto fare a meno di svelare qualche dettaglio, seppure minimo, a Barbara D’Urso. Il matrimonio, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che verrà celebrato tra Settembre ed Ottobre e prevedrà il classico rito in Chiesa. Anche la sposa, ovviamente, sarà completamente vestita di bianco, come vuole la tradizione, ma sicuramente ci sarà qualche sorpresa. A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi sarà la sua testimone? Procediamo con ordine!

Dopo la proposta di matrimonio arrivata in diretta, Guenda Goria è pronta a sposare il suo Mirko Gancitano. Avete visto, però, chi accompagnerà la coppia all’altare? Stiamo parlando proprio di Alex Belli e Delia Duran. Legati da un profondo legame di amicizia, l’attore e la modella venezuelana saranno i testimoni dei due piccioncini.

Tantissimi auguri alla coppia!