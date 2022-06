Jessica Alba con il trucco e senza: ecco come cambia l’attrice al naturale

Avete mai visto Jessica Alba senza trucco? L’attrice si mostra spesso sui social completamente al naturale.

Jessica Alba è una delle attrici più brave e belle del panorama cinematografico mondiale. In pochi sanno che già da piccola aveva il desiderio di diventare un’attrice tant’è che a 12 anni comincia a studiare recitazione. Il debutto arriva prestissimo, nel 1993, nel film Vacanze a modo nostro.

Dopo aver messo piede nel mondo cinematografico ha capito che questa era la sua strada. La Alba ha recitato al cinema e in televisione fin da adolescente. La popolarità comincia a farsi sentire a partire dagli anni duemila. Infatti il ruolo da protagonista nel film televisivo Dark Angel le dà grande fama anche se prima aveva già interpretato diversi personaggi. Oggi è famosissima ma lo è diventata in particolar modo quando è stata scelta per interpretare la protagonista in Honey, Nancy in Sin City, Sue la donna invisibile ne I Fantastici 4 e la lista è lunghissima.

Oltre ad essere un’attrice è anche un’imprenditrice, infatti nel 2014 ha fondato con altri collaboratori The Honest Company, un’azienda impegnata nella commercializzazione di prodotti non tossici per il mercato del consumo consapevole. Data la grande popolarità, anche sui social riscontra un certo seguito anzi un grande seguito dato che il suo canale instagram conta di oltre 19 milioni di follower. Ed è proprio qui che si mostra in tutte le sfaccettature, anche senza trucco.

Jessica Alba, ecco com’è senza trucco: notate un forte cambiamento?

Ci sono anche molti video in cui mostra il prima e dopo, ovvero la ‘trasformazione’ con il trucco. Voi l’avete mai vista completamente al naturale?

Ecco com’è l’attrice senza make up, notate una forte differenza? Sicuramente utilizza un trucco accentuato nelle occasioni importanti e quindi notiamo il cambiamento ma sia prima che dopo la sua particolare avvenenza ci colpisce: ha un viso luminoso, occhi grandi e uno sguardo magnetico!