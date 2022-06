La dottoressa Pimple Popper, forte spavento per Mike: decisione inevitabile

La dottoressa Pimple Popper, forte spavento per Mike: la sua decisione è stata davvero inevitabile, cos’è esattamente successo.

Dopo Shakisaha e il suo dramma, La dottoressa Pimple Popper ha dovuto fare i conti con un altro suo paziente: Mike. Dall’aspetto forte e coraggioso, l’uomo si è presentato nello studio della dermatologa per via di un’escrescenza spuntatagli dietro la testa circa 15 anni prima.

Seppure la protuberanza non rappresentasse per Mike un impedimento o motivo di disagio, il paziente della dottoressa ha ritenuto opportuno rivolgersi ugualmente a lei per rimuoverla completamente. Una decisione davvero inevitabile, quella presa da Mike che si è ritrovato costretto a farsi aiutare dopo aver visto la protuberanza allo specchio ed essersi reso conto che era davvero enorme. Cos’è successo nello studio della dottoressa, però? E, soprattutto, cosa era esattamente quella protuberanza? Procedete nella lettura: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Mike a La dottoressa Pimple Popper: enorme protuberanza, cos’è successo

La storia di Mike è molto simile a quella di Joanne. Vi sono, però, delle sottilissime differenze: se la giovanissima paziente della dottoressa Pimple Popper ha scelto di rivolgersi a lei per l’enorme bozzo presente sulla sua fronte, il simpatico Mike, invece, l’ha fatto per la protuberanza cresciutagli dietro la testa circa 15 anni prima del suo consulto. In entrambi i casi, però, non si trattava affatto di qualcosa di grave! Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Appena vista il bozzo dietro la testa di Mike, la dermatologa ha immediatamente riferito che si trattava di una cisti trichillemale. Nulla di estremamente grave, quindi. L’unica cosa che la preoccupava è che la protuberanza si mostrava parecchio arrossata. E questo le faceva credere che si fosse del tessuto cicatriziale che rendeva difficile la rimozione. In realtà, nulla della sua previsione si è dimostrato reale. Giunta nella sala operatorio, la simpaticissima Sandra Lee ha rimosso senza problemi la cisti.

Un lavoro davvero pazzesco, non trovate? D’altra parte, non è assolutamente la prima volta che la dottoressa riesce a ridare il sorriso ai suoi pazienti.