Roberta Morise è in tv da anni, ma forse non sapete chi è sua sorella: eccola

Nota al pubblico fin dalla sua partecipazione a Miss Italia 2004, Roberta Morise è un volto amatissimo della tv: avete mai visto sua sorella?

Da lunedì 6 giugno 2022 stiamo vedendo la bellissima Roberta Morise al timone di Camper, nuovo programma estivo di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì al posto di E’ sempre mezzogiorno fino al 9 settembre. Una produzione nuova, realizzata dallo stesso team di Linea Verde, che vuole portare il pubblico a spasso tra le più note località di vacanza italiane. A condurre insieme alla Morise in studio, troviamo Tinto e come ospite fissa Federica De Denaro.

Reduce dall’avventura tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, Roberta ha lavorato tanto in tv in questi anni. Classificatasi quarta a Miss Italia nel 2004, è stata una delle Professoresse de L’Eredità più famose e ricordate dell’intera storia del programma. Inoltre, è stata co-conduttrice di Easy Driver dal 2013 al 2017 e nel 2018 ha condotto I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli.

Dotata anche di una bella voce, ha fatto la corista nella trasmissione di Carlo Conti I Raccomandati e, sempre al fianco di Conti, è stata valletta de I migliori anni. Insomma, la bella 36enne calabrese ha un curriculum televisivo davvero ricco alle spalle e ad oggi si può dire che sia tra le giovani presentatrice più apprezzate.

Oltre alle doti artistiche, la sua bellezza esteriore è sicuramente il biglietto da visita che la contraddistingue. Un qualità ereditata sicuramente dalla sua bellissima madre che le somiglia in modo davvero impressionante! C’è un altro elemento della famiglia però che forse non tutti conoscono: avete mai visto sua sorella?

Roberta Morise, la foto di sua sorella vi lascerà di stucco: notate quel dettaglio?

Non molti sanno forse che la bruna showgirl ha una sorella: si chiama Mariana e da quello che si vede sui social, sembrano molto unite. Proprio in queste ore, la conduttrice di Camper ha pubblicato delle storie su Instagram in cui festeggiano il compleanno della donna.

Da quel che è possibile intuire dal suo profilo, Mariana è in coppia ed è mamma di un ragazzo. Nel vedere la sua foto, non si può non fare caso al colorito praticamente uguale a quello della sorella. Entrambe hanno tratti mediterranei molto forti, che rispecchiano la meravigliosa terra dalla quale provengono.

E poi, avete visto che sorriso? Identico a quello di Roberta!