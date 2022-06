L’attrice parla chiaramente dell’età che avanza: “Sono consapevole di essere vicina alla morte”.

L’attrice in una vecchia intervista rilasciata per promuovere una serie Netflix in cui è protagonista, ha parlato con molto franchezza di cosa significhi per lei invecchiare. Ne ha parlato con naturalezza ammettendo che, avendo a dicembre 85 anni, è consapevole di essere vicina alla morte ma non di provare dinanzi a questa consapevolezza nessun fastidio.

L’unico fastidio che sente addosso sono i segni fisici della terza età: “Sono cosciente del fatto che sono più vicina alla morte ma non mi dà fastidio. Quello che mi dà fastidio è che il mio corpo non sia più mio”, ha confessato senza nessun problema.

Jane Fonda, attrice con una carriera ricchissima, con premi e riconoscimenti, nella serie Grace and Frankie è protagonista insieme a Lily Tomlin; interpretano due 80enni che si affacciano e non vedono la vecchiaia come una condanna verso la fine dei giorni, anche perchè la serie è ricca di imprevisti. Fonda proprio di questo argomento ha parlato nelle sue dichiarazioni rilasciate alla CBS Sunday Morning con naturalezza e grande consapevolezza. Infatti l’attrice, 84enne, ha raccontato di essere cosciente del fatto di essere più vicina alla morte ma di non provare timore, l’unico fastidio che sente sono i segni fisici della terza età: “Quello che mi dà fastidio è che il mio corpo non sia più mio. Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia”.

Nonostante l’età Jane si sente ancora giovane e soprattutto pronta a nuove esperienze lavorative: “Chi se ne frega se non ho più le mie articolazioni a posto e se non posso più sciare o andare in bicicletta o a correre? Sai che puoi essere molto vecchio a 60 anni e puoi essere molto giovane a 85”.