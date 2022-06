“Troppo invecchiata”: lei si difende così sui social, la risposta è epica

La attaccano e le dicono che è ‘troppo invecchiata’, ma la sua risposta non è tardata ad arrivare: si difende in un modo epico!

In un’epoca in cui l’apparire conta più dell’essere ed i social sono diventati la fissa dimora dei leoni da tastiera, sono sempre più i personaggi vip che si ritrovano a dover dare quasi delle spiegazioni su come nel tempo, secondo un processo evolutivo del tutto naturale, siano cambiati.

A finire questa volta sotto le luci dei riflettori è un’ex concorrente del Grande Fratello. A distanza di anni, si è ritrovata a dover rispondere per le righe sui social alle pesanti e negative critiche finite nei commenti di un suo post su Tik Tok.

La quarantacinquenne ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello, e da allora è diventata un personaggio molto amato. Sebbene non sia un personaggio che vediamo apparire in tv, mantiene invece un certo contatto sui social dove interagisce con i propri follower. Ma è proprio sui social che la stessa ha dovuto tirar fuori le grinfie e ben difendersi dagli attacchi degli haters che hanno voluto sottolineare il suo cambiamento. “Troppo invecchiata” le hanno detto, ma la sua risposta non si è certamente fatta attendere!

“Troppo invecchiata”, l’ex concorrente risponde per le righe alle critiche degli haters

Era il 2000 quando la primissima edizione del Grande Fratello ha fatto il suo esordio sui nostri schermi. Il primissimo cast di concorrenti che ha fatto la storia di quello che è stato poi destinato a diventare uno dei seguitissimi reality, non è certamente finito nel dimenticatoio. Lo sanno bene anche gli haters ed i presunti leoni da tastiera che tendono a precisare ed a rimarcare quanto tempo sia trascorso per coloro che dopo aver preso parte al reality hanno condotto la loro vita lontani dal piccolo schermo. Marina La Rosa è stata una delle concorrenti della prima edizione del reality, ma in questi anni non ha preso parte ad altre apparizioni televisive. Piuttosto ha ampliato il proprio pubblico social, sia su Instagram sia su Tik Tok dove ama interagire con la sua community.

Marina La Rosa è però finita nelle ‘grinfie’ degli haters che hanno voluto precisare quanto sia cambiata rispetto al suo esordio televisivo, talvolta anche insistendo sul fatto che fosse ricorsa alla chirurgia estetica. “Troppo invecchiata“, le hanno scritto, ma la sua risposta non è certamente tardata ad arrivare. E così, l’ex gieffina con una lettera scritta a Dagospia, serve su un piatto d’argento la propria risosta.

“Più di duemila commenti nel giro di pochissime ore su come io sia cambiata, su quanto io sia invecchiata, sul come e il perché“, ha scritto nella lunga lettera nella quale non manca certamente quella vena ironica che la contraddistingue. “Inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all’altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi. Amen“