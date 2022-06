A Vite al limite pesava più di 350 kg, poi ha sconvolto tutti: Charity oggi è diversa, clamoroso!

A Vite al Limite Charity Pierce pesava più di 350 kg, ma poi ha sconvolto tutti: oggi è completamente diversa, davvero clamoroso!

Sono tantissime le trasformazioni sconvolgenti a cui abbiamo assistito nel corso delle dieci stagioni di Vite al Limite, ma quella di Charity Pierce è tra quelle più memorabili.

Divenuta una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della terza stagione di Vite al Limite – quella a cui hanno preso parte anche Marla McCants, oggi irriconoscibile, e Chay Guillory, adesso tutt’altra persona – la Pierce ha chiesto aiuto al chirurgo iraniano per via del suo ingente peso, ma anche per tutte le altre difficoltà che questo comportava. Non solo, infatti, non riusciva a fare nulla, ma era attanagliata da una gravissima infezione batterica che le metteva a repentaglio la sua stessa vita. Il suo percorso in clinica, però, è stato sensazionale. Resasi conto delle sue disperate condizioni di vita, la simpaticissima Pierce si è data subito da fare, dimagrendo tantissimi chili. Ad oggi, però, come sta? Anche lei ha continuato a dimagrire, oppure ha deciso di abbandonare tutto? Forse vi farà davvero molto piacere saperlo, ma Charity oggi è davvero irriconoscibile.

Pesava 353 kg, ma dopo Vite al Limite Charity è diversa: eccola qui, clamoroso

All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, Charity aveva dato vita ad una trasformazione davvero sconvolgente. Entrata a far parte del programma con 353 kg da portare dietro, la donna ne è uscita completamente trasformata e con ben 128 kg in meno. Un record davvero impressionante, da come si può chiaramente comprendere, e che sottolinea quando la necessità della paziente di ritornare in forma fosse davvero immensa. Ad oggi, però, cosa sappiamo sul suo conto?

Abbiamo rintracciato Charity Pierce su Instagram e sembrerebbe che, ad oggi, sia tutt’altra persona! Oltre al clamoroso cambio look, l’ex paziente del dottor Nowzaradan sembrerebbe aver perso altri chili. Non sappiamo quanti, ma la sua ulteriore trasformazione è visibile ad occhio nudo. Non credete alle nostre parole? Guardate coi vostri stessi occhi:

Charity oggi si mostra completamente cambiata rispetto ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite. E noi non possiamo fare altro che essere felici per lei.