Alba Parietti, brutto episodio per la showgirl: ha voluto commentare così

Vittima di un brutto episodio avvenuto in casa sua, Alba Parietti ha espresso in un lungo post social le sue riflessioni in merito.

Da sempre molto attiva su Instagram, la bella Alba Parietti utilizza spesso la popolare piattaforma social per condividere con i fan momenti della sua vita quotidiana e lavorativa, ricordi del passato o emozioni che l’hanno segnata sia nel bene che nel male.

Spesso ha mostrato angoli e dettagli della propria casa a Milano, o di quella a Courmayer, facendo innamorare letteralmente i follower. Più di recente, poi, si è mostrata spesso col suo nuovo fidanzato, Fabio Adami, 55enne sales manager di Poste Italiane originario di Roma.

Di certo, la showgirl sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista privato. Insieme al nuovo compagno sembra aver ritrovato davvero l’amore e i due sono una coppia favolosa! Eppure, proprio la sua vita privata è stata colpita di recente da un brutto episodio che lei stessa ha raccontato via Instagram lasciando tutti senza parole.

Alba Parietti commenta il brutto episodio di questi giorni: parole che fanno riflettere

Sotto ad una galleria di foto che ritraggono alcuni angoli della sua splendida abitazione di Milano, la Parietti ha raccontato quanto è successo proprio nella sua casa. Ha scritto di aver subito dei furti e anche in più occasioni.

Col passare dei mesi, si è accorta che in casa mancavano sempre più oggetti, ovviamente di gran valore. Abiti firmati Versace, scarpe Jimmy Choo, quadri dipinti dal nonno o dalla madre. Insomma, beni preziosi anche a livello affettivo.

Ciò che però avrà stupito moltissimi è la decisione della soubrette di non denunciare: “Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche per pochi minuti allo Stato di grazia, di serenità, che vivo”.

Criticata anche per aver mostrato in uno degli scatti la sua colf intenta a lavorare, la madre di Francesco Oppini ha sottolineato di aver sempre pagato bene i suoi dipendenti e di averli trattati sempre col massimo rispetto e che il lavoro, se onesto e svolto con serietà, non è mai umiliante.

Cosa ne pensate della scelta di Alba di non sporgere denuncia?