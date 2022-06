Anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi di Lunedì 13 Giugno: manca sempre meno alla finale, ma gli animi sono tesissimi.

Ancora 14 giorni e, quindi, altre due puntate de L’Isola dei famosi e la padrona di casa eleggerà il vincitore di questa edizione. Nel frattempo, cosa accadrà stasera 13 Giugno? Di anticipazioni ufficiali non ce ne sono poco, ma possiamo affermarvi che sarà una puntata strepitosa.

Chi lo dice che L’Isola dei famosi – quasi alle battute d’arresto – ha ultimato i colpi di scena? Decisamente nessuno! Dopo il ritiro improvviso di Marco Cucolo per motivi di salute e l’allontanamento di Maria Laura De Vitis, l’isola continua a regalarci fortissime emozioni. A proposito, avete letto della ‘proposta di fidanzamento’ che ha colto di sorpresa tutti? Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ne siamo certi! Su Playa Ultimo Sfuerzo, quindi, sta accadendo davvero di tutto. E siamo certi che sarà così anche stasera, nel corso della ventitreesima puntata. Siete curiosi di sapere cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Isola dei famosi, anticipazioni della puntata del 13 Giugno: scintille in studio

Grande attesa per la terzultima puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 13 Giugno. A partire dalle ore 21:45 circa di stasera, Ilary Blasi – accompagnata dai grandissimi Nicola Savino e Vladimir Luxuria – condurrà il ventitreesimo appuntamento dell’adventure reality di Canale 5. Siete curiosi di conoscere le anticipazioni o di capire per sommi capi cosa accadrà? Procediamo con ordine!

Come dicevamo poco fa, non abbiamo tantissime informazioni su quello che accadrà nell’appuntamento di questa sera. Una cosa, però, è certa: ci stiamo avvicinando al momento dello ‘svelamento’ dello specchio. Come da tradizione, i naufraghi – sul finire della loro avventura – si vedranno allo specchio e scopriranno quanto sono cambiati e dimagriti dall’inizio de L’isola dei famosi. Recentemente, vi abbiamo mostrato il cambiamento di Nicolas Vaporidis ed abbiamo constatato che è piuttosto notevole. Anche tutti gli altri, però, non sono affatto da meno. Stasera, quindi, scopriremo quanti chili hanno perso in totale? Chissà, staremo a vedere! Ovviamente, Ilary Blasi non potrà fare a meno di capire cosa sta accadendo tra i naufraghi e perché, in questi ultimi giorni, due di loro in particolare stanno litigando spesso. Certo, siamo giunti agli sgoccioli e la sopportazione è arrivata al minimo sindacabile, ma davvero non corre affatto buon sangue tra loro? Staremo a vedere! Infine, nuove eliminazioni e nuove nomination!

Chi uscirà da L’isola dei famosi a quasi un passo dalla finale?