Antonella Clerici parla dei suoi ‘disturbi’: “Penso che tutta Italia li conosca”

Antonella Clerici ha parlato dei suoi ‘disturbi’: “Penso che tutta Italia li conosca”, cosa ha rivelato l’amatissima conduttrice tv.

Così come Maria De Filippi e Barbara D’Urso – che, proprio recentemente, ha svelato cosa farà adesso – anche Antonella Clerici si sta godendo le tanto attese ferie. È sempre mezzogiorno, il suo programma di cucina su Rai Due, ha momentaneamente chiuso i battenti e la sua padrona di casa è intenta a godersi un po’ di relax.

Nel corso di una sua recentissima intervista a La Repubblica, l’amatissima conduttrice si è ampiamente raccontata. Solitamente, i nostri personaggi tv sono soliti svelarsi a 360 gradi quando si concedono a lunghe interviste – proprio come ha fatto Gabriele Muccino recentemente – Antonella Clerici, però, ha superato di gran lunga tutti i suoi colleghi. A La repubblica, infatti, l’amatissimo volto di Rai Due ha ampiamente parlato dei suoi ‘disturbi’, facendo riferimento al rapporto chiaro e limpido che lei ha col suo pubblico. “Penso che tutta Italia li conosca”, ha detto. Sapete di che cosa parliamo?

Antonella Clerici parla dei suoi ‘disturbi’: cosa ha appena rivelato

Sono trascorsi anni da quando Antonella Clerici ha compiuto il suo esordio in tv e da quando ha iniziato a cavalcare l’onda del successo. In tutto questo tempo, lei non è affatto cambiata – e questa foto ce lo conferma – ma quello che è mutato o, per meglio dire, migliorato è il rapporto che la conduttrice ha instaurato col suo pubblico. Un rapporto decisamente cristallino e puro e che permette alla dolce ‘Antonellina’ di mostrarsi ai suoi sostenitori semplice e genuina. Ce lo confermano proprio le sue parole a La repubblica nel corso di una sua recentissima intervista.

Sulle pagine de La Repubblica, quindi, Antonella Clerici ha ribadito di quanto il rapporto col suo pubblico sia diretto. Insomma, se c’è qualcosa da dire, la conduttrice non si trattiene affatto: la dice e basta! È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, ha chiaramente lasciato intendere i suoi ‘disturbi’. “Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi”, ha detto. Spiegando, inoltre, che lei e le sue spettatrici sono cresciute insieme e non c’è nulla di strano nell’affrontare le fasi della vita insieme. “Anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre”, ha concluso.

Ancora una volta, quindi, Antonella Clerici ha ribadito quale sia il vero motivo del suo successo: la spontaneità. Cosa ne pensate?