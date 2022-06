Avete mai visto la casa di Mara Venier? E’ al centro di Roma

Avete visto la casa di Mara Venier? E’ al centro di Roma con una terrazza che si affaccia su un panorama mozzafiato.

Mara Venier ci ha accompagnato per un’altra stagione con il programma Domenica in e a quanto pare avremo il piacere di vederla nuovamente in quel posto che è suo. Infatti in un’intervista la conduttrice riguardo sulla possibilità di andare in pensione ha risposto: “Col ca***”.

Anche nella prossima edizione ci sarà. Intanto in attesa di rivederla nuovamente sul piccolo schermo vi mostriamo dove abita. La sua casa si trova al centro di Roma e si affaccia su un panorama mozzafiato. Difficile non notare i dettagli, alcuni molto originali, gli spazi sono grandi e luminosi.

Tra le conduttrici più amate non possiamo non citare Mara Venier. Da anni ci fa compagnia la domenica pomeriggio con Domenica In con le interviste dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo. La stagione si è conclusa da pochissimo e la conferma della prossima edizione con la sua presenza già c’è. Infatti Mara non ha assolutamente intenzione di andare in pensione e anzi, ha molti progetti in mente, uno dei quali è un programma con Maria De Filippi.

Intanto, in attesa di rivederla nuovamente in televisione, vi mostriamo la sua casa. La conduttrice vive a Roma, precisamente al centro. Infatti non ha mai nascosto il suo legame con la città romana. La sua dimora, guardando il terrazzo che si affaccia su una certa altezza, non si trova ai piani inferiori.

Ecco, questo è il terrazzo, con un panorama mozzafiato con vista sui monumenti e i tetti della città. Questo ‘angolo’ dell’abitazione è uno degli elementi più caratteristici.

Ha un grande salone con un divano e al centro un tavolino, notiamo una televisione alla parete e diversi quadri. I colori sono sembrerebbe sul giallo beige, tutto in linea con la stessa tonalità.

Ed ecco uno degli angoli più originali, all’ingresso c’è un finto maggiordomo con una corona in testa e un vassoio, pronto ad accogliere gli ospiti e i padroni di casa. Ci sono molti vasi, oggetti particolari. Anche qui i colori sono sulla medesima tonalità con qualche tono più acceso in alcuni punti. Questi sono alcuni angoli della casa di Mara Venier che possiamo osservare grazie ad alcuni video e foto pubblicate sui social.