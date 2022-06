Avete mai visto la madre di Salvo Sottile? Eccoli insieme, che eleganza!

Tutti conosciamo Salvo Sottile e i programmi che ha condotto, ma quanti di voi hanno mai visto la madre del famoso giornalista?

Iniziata da giovanissimo, la sua eccellente carriera giornalistica ha reso da anni Salvo Sottile un volto familiare per i telespettatori: assunto dal Tg5 di Enrico Mentana a soli 19 anni, l’attuale conduttore de I Fatti vostri vanta nel suo curriculum tanti programmi d’informazione ma anche di intrattenimento.

Tra i suoi servizi storici ne ricordiamo alcuni di importanza nazionale e mondiale: quello della strage di Capaci e quelli sugli attentati delle Torri Gemelle. Nato a Palermo il 31 gennaio del 1973, è in un certo senso figlio d’arte: suo padre è infatti Giuseppe Sottile, giornalista e scrittore proprio come lui. Il presentatore de I Fatti vostri è infatti autore di vari libri tra cui Notte fonda, Più scuro di mezzanotte, Cruel.

Padre di due figli, Giuseppe e Maya, nati dal matrimonio finito nel 2019 con la collega Sarah Varetto, Sottile è molto legato anche alla sua mamma. Proprio in queste ore, sul suo attivissimo profilo Instagram è comparso uno scatto che li ritrae insieme: resterete senza parole!

Salvo Sottile, spunta la foto insieme alla madre: pioggia di like per loro

Sebbene si sia fatto conoscere dal pubblico soprattutto per la sua professionalità, Salvo Sottile è molto amato anche per il suo garbo e la sua simpatia: non sono stati pochi i momenti divertenti di questa ultima stagione de I Fatti vostri nei quali è venuto fuori il suo lato più comico.

Si comprende quindi che sia anche una persona gioviale e alla mano. E anche legato agli affetti più cari. Per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei suoi genitori, ad esempio, il giornalista ha omaggiato l’importante giorno con un tenero scatto in bianco e nero insieme alla madre. “Palermo, i ricordi, le strade, i profumi, il mare, tutto meraviglioso. Ma non c’è niente di più bello di te. Mamma”.

Ciò che salta subito all’occhio è innanzitutto l’eleganza della signora: abito da sera, gioielli, trucco sobrio e raffinato, insomma, la mamma dell’amato conduttore siciliano è davvero una donna di gran classe! E poi, avete fatto caso a come porta meravigliosamente i suoi anni? Tra l’altro, la somiglianza tra loro è innegabile: lo sguardo, l’espressione, i tratti del volto sono praticamente identici.

A vederli, non si direbbe che siano madre e figlio: complimenti!