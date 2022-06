Ha partecipato alla prima edizione de L’Isola dei famosi, ma cosa fa oggi Barbara Chiappini?

Barbara Chiappini ha preso parte alla prima edizione de L’Isola dei famosi, ma che cosa fa oggi dopo l’addio in tv?

Manca pochissimo all’attesissima finale de L’Isola dei famosi. Iniziata subito dopo la fine della sesta edizione del GF Vip, l’adventure reality di Canale 5 ha previsto tantissime novità. A partire, ad esempio, dalla possibilità di partecipare in coppia fino al prolungamento inaspettato, la sedicesima edizione del programma ha regalato tantissimi colpi di scena.

Se si pensa a L’Isola dei famosi, però, non si può fare a meno di coloro che vi hanno preso parte alla primissima edizione del programma, testando un po’ il territorio. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Walter Nudo e di com’è cambiata la sua vita dopo la vittoria al reality. Vi ricordate, però, che quell’anno vi prese parte anche Barbara Chiappini? La sua esperienza durò pochissimo, ma il successo conseguito aumentò sempre di più. Da diversi anni a questa parte, però, la modella ed attrice napoletana ha detto addio alla tv: siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

Che cosa fa oggi Barbara Chiappini?

Nata a Piacenza nel 1974, Barbara Chiappini esordisce nel mondo dello spettacolo da giovanissima. È esattamente il 1993 quando, per la prima volta assoluto, prende parte ad un concorso di bellezza e si fa ampiamente notare per la sua bellezza. Da quel momento, infatti, il suo successo diventa impressionante e lei inarrestabile. Valletta e conduttrice, Barbara prende parte alla prima edizione de L’Isola dei famosi nel 2003 e, dopo essere stata eliminata, cavalca ancora di più l’onda del successo. Cos’è successo, poi? Come raccontato dalla diretta interessata nel 2019 a Storie Italiane, dopo essere diventata mamma di due splendidi ed adorabili bambini ha sentito la necessità di dire addio al mondo della tv. “Volevo calarmi nel ruolo di madre a 360 gradi”, ha raccontato ad Eleonora Daniele.

Che cosa fa oggi? Dopo aver detto addio al mondo della tv per circa 5 anni, Barbara Chiappini ha condotto nel 2019 un programma radiofonico tutto suo. Ed ha preso parte, nel 2021, Chef in campo. Attivissima sui suoi canali social, la modella e conduttrice è solita condividere foto della sua quotidianità, ma anche delle sue ultimissime campagne pubblicitarie.

Vi piacerebbe vederla più spesso sul piccolo schermo?