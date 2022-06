Sono pronte a ritornare in tv, ma le ex veline stanno affrontando un momento difficile della loro vita: ecco cos’è successo.

Striscia la notizia ha chiuso i battenti! Dopo Uomini e donne – il cui posto è stato preso da un’imperdibile soap opera spagnola – anche il famoso tg satirico di Antonio Ricci è andato in vacanza. Niente paura, però: la serate di Canale 5 continuano ad essere imperdibili con la nuova edizione di Paperissima.

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, anche quest’anno – così come le edizioni scorse – al timone di Paperissima vi saranno le due ex veline più amate di Striscia la Notizia. Stiamo parlando proprio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le due giovanissime ballerine hanno avuto la possibilità di essere le colonne portanti del tg satirico per circa 4 anni, battendo ogni tipo di record, ed ancora adesso continuano ad essere amatissime. È proprio per questo motivo che la notizia del loro ritorno sul piccolo schermo ha reso pazzi di gioia tutti i loro ammiratori. Forse non tutti sanno, però, che – seppure contentissime di ritornare in onda – entrambe stanno affrontando una situazione difficile nella loro vita. Nulla di grave, sia chiaro, ma scopriamo insieme ogni cosa.

Ricordate le due ex veline? Cosa sta accadendo: situazione difficile per entrambe

Manca pochissimo al ritorno delle due ex veline in tv! A distanza di diversi mesi dal loro ritorno sul bancone di Striscia la notizia, Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva sono pronte a farci compagnia per tutta l’estate con Paperissima. Non mancheranno risate e tanto divertimento, ne siamo certi! Se a lavoro, però, entrambe si divertono tantissimo e sono felici di trascorrere del tempo insieme, nel loro privato non è affatto così. Entrambe, stando a quanto si apprende da una loro intervista, devono fare i conti con una spiacevolissima situazione.

Sono tanto diverse tra loro, ma in questi ultimi mesi un aspetto della loro vita le sta accomunando: la loro vita privata. Shaila, infatti, ha annunciato qualche settimana fa la sua rottura con Leonardo Blanchard ed oggi, al settimanale Di Più Tv, dice che sta bene con se stessa. Mikaela, nonostante risulti ancora fidanzata, dice di non stare vivendo un periodo facile della sua storia d’amore. Il suo ragazzo Beshir, infatti, lavora in Cina. E, data la pandemia, risulta difficile vedersi.

Una situazione sicuramente non facile, da come si può chiaramente comprendere, ma dalla quale riusciranno ad uscire più forti di prima.