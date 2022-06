Cambio di conduzione a L’Eredità? Cosa sarebbe successo davvero

L’Eredità è il format preserale più seguito, ma mesi fa sono circolate delle voci su un cambio di conduzione: cos’è successo in realtà?

In onda da ormai vent’anni, L’Eredità continua a regnare incontrastato sulla fascia preserale: gli ascolti parlano chiaro e, chiunque provi a ‘detronizzare’ il programma, immancabilmente ne esce sconfitto. Da Amadeus a Carlo Conti, passando per il compianto Fabrizio Frizzi fino ad arrivare a Flavio Insinna, ogni conduttore che si sia avvicendato al timone del celebre quiz show di Rai1 è riuscito immancabilmente a trionfare.

Ora il programma è in pausa per l’estate e al suo posto c’è Reazione a catena, gioco a squadre condotto da Marco Liorni. Quest’anno, però, c’è una grossa novità: L’Eredità riprenderà più tardi del solito e se ne riparlerà non prima di novembre.

Qualche mese fa, inoltre, avevano iniziato a girare delle voci secondo cui nella prossima stagione avremmo potuto assistere anche alla sostituzione del conduttore. Proprio così: al posto di Flavio Insinna, un altro volto noto avrebbe preso in mano le redini dello show. Ma di chi si tratta? TvBlog ha rivelato tutti i dettagli al riguardo, vediamo cosa sarebbe successo esattamente.

L’Eredità, Flavio Insinna sostituito alla conduzione? Ecco la verità

Stando a quanto rivela TvBlog, a partire dalla prossima stagione, proprio Marco Liorni avrebbe potuto prendere il posto di Insinna. In tal caso, a condurre Reazione a catena sarebbe stato Flavio Montrucchio, attualmente protagonista di diverse trasmissioni di successo su Discovery come Primo Appuntamento.

Un’ipotesi non del tutto campata in aria, viste le capacità dimostrate dall’ex gieffino che ultimamente abbiamo visto mettere da parte i set per dedicarsi a programmi tv. Ad ogni modo, per il momento, questi rumors non avranno riscontro nei fatti.

Liorni resta a Reazione a catena fino a fine ottobre e dalla fine di settembre riprenderà a condurre Italia sì il sabato pomeriggio su Rai1. Lavorerà per un periodo, quindi, ad entrambi i programmi. Per quanto riguarda Flavio Montrucchio, il bel torinese continuerà nel suo percorso su Discovery.

Voi come avreste visto Marco Liorni nel ruolo di conduttore del celebre quiz show?