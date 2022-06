Che dio ci aiuti 7, chi prenderà il posto di Sofia Ricci nella fiction

Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci è pronta a salutare la fiction: chi prenderà il suo posto nell’amata serie televisiva?

Che Dio ci Aiuti è una delle fiction televisive italiane ad aver riscosso in questi anni un incredibile successo. Ad oggi, la fiction è giunta alla sua settima stagione e non vediamo l’ora che vada in onda per appassionarci episodio dopo episodio alle vicende degli amatissimi personaggi.

Un ruolo centrale ed anzi colonna portante dell’intera fiction è stata ed è la splendida Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Un personaggio che ha catturato la nostra attenzione conquistandoci e tenendoci incollati allo schermo. L’attrice però è pronta a spogliarsi dei panni di Suor Angela per lasciare a poco a poco il ruolo di personaggio centrale all’interno della fiction.

Come per Don Matteo 13, dove Terence Hill ha lasciato le vesti di Don Matteo, anche la nuova stagione di Che Dio ci aiuti 7 si prepara a salutare un personaggio cardine dell’intera serie. Elena Sofia Ricci si prepara dunque ad andare in onda con la sua ultima stagione della fiction, ma chi prenderà quindi il suo posto?

Che Dio ci Aiuti 7 saluta Elena Sofia Ricci, chi prenderà il suo posto nella fiction

Vedremo Elena Sofia Ricci vestire i panni di Suor Angela all’interno di Che Dio ci aiuti 7, sicuramente nei primissimi episodi. L’attrice lascerà poco a poco il ruolo di personaggio centrale cedendo il posto ad un altro personaggio che insieme alla splendida attrice toscana ha rappresentato una vera e propria colonna portante all’interno della fiction. Di chi stiamo parlando?

Abbiamo lasciato Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra Leonardi, intenta ad intraprendere il percorso di noviziato. Abbiamo assistito nel corso di queste stagioni fatte di innumerevoli episodi, all’evoluzione di questo personaggio che proprio in questa nuova stagione evolverà ancora.

Azzurra Leonardi occuperà in questa stagione un posto cardine all’interno della serie insieme ad un altro volto, Pierpaolo Spollon che veste i panni dello psichiatra Emiliano. Non vediamo l’ora di vedere quali vicende vedranno al centro i nostri amatissimi personaggi. Per saperne di più non ci resta che attendere l’esordio della nuova stagione dell’amatissima fiction!