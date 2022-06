È convolata a nozze, grande gioia per lei: tra gli invitati anche una famosa attrice

È finalmente convolata a nozze, grande gioia per lei: avete visto chi c’era tra gli invitati? Proprio la famosa ed amata attrice.

Dopo lo splendido annuncio dell’attore, che ha rivelato di essere in attesa di un dolcissimo fiocco azzurro, arriva un’altra sensazionale notizia: l’amata attrice è finalmente convolata a nozze.

A rendere partecipi i suoi sostenitori di questa splendida notizia, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories e foto condivise sulla sua pagina social ufficiale, l’attrice ha voluto condividere la gioia di questo momento col suo pubblico, che ovviamente non ha perso occasione di poterle dimostrare il suo immenso affetto. La cerimonia, stando a quanto si apprende dagli scatti condivisi, è stata celebrata in Toscana, terra d’origine di lei, ed è stata davvero emozionante, oltre che da sogno. Avete visto, però, chi c’era tra gli invitati? Così come la sposa e lo sposo, a festeggiare con loro questo fantastico momento vi era un’attrice amatissima.

L’attrice è convolata a nozze col suo compagno: chi c’era tra gli invitati

Una giornata davvero speciale, quella di Sabato 11 Giugno: l’amatissima attrice di una famosa soap opera italiana è convolata a nozze col suo storico compagno. Se vi dicessimo Ines Rossetti, vi viene in mente qualche cosa? Avete pienamente ragione, stiamo parlando proprio della bellissima Margherita, uno dei volti più amati e famosi de Il Paradiso delle Signore. È proprio lei che, qualche giorno fa, si è giurata amore eterno col suo fidanzato, anche lui attore, vivendo un giorno da favola.

Grande festa e gioia, quindi, per Margherita Tiesi, ma anche per tutti i suoi ammiratori ed invitati. A proposito, avete visto chi c’era tra coloro che hanno festeggiato gli sposi? Stiamo parlando di una famosissima attrice, anche lei in dolce attesa del suo terzo figlio. Avete indovinato? È proprio la bella e dolce Giusy Buscemi! Attraverso uno scatto condiviso sul suo canale Instagram, l’attrice di Doc-nelle tue mani ha anche lei inneggiato l’amore di Margherita e di suo marito.

Una foto dolcissima e che sottolinea quanto il rapporto tra le due attrici sia speciale, proprio come quello di Guenda Goria e la sua testimone di nozze. Congratulazioni agli sposi!