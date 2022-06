Stasera Lory Del Santo sarà ospite in studio a L’Isola dei Famosi: il comunicato Mediaset si pronuncia sulla presunta crisi con Marco Cucolo.

Dopo essere stata bersaglio di innumerevoli critiche e altrettante nomination da parte dei compagni d’avventura, Lory Del Santo è stata eliminata definitivamente da questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo qualche giorno dalla sua uscita dal gioco, il reality ha perso un altro dei suoi concorrenti in modo del tutto inaspettato.

Si è trattato proprio di Marco Cucolo, il giovane fidanzato della showgirl entrato in coppia con lei. In questi mesi i due hanno vissuto anche periodi di separazione visto che Lory è stata spesso mandata su Playa Sgamada dal televoto, ma il loro rapporto continuava ben saldo a restare in piedi.

Cucolo è stato costretto a ritirarsi per problemi di salute e l’annuncio ha sorpreso tutti, ma ciò che sta dando molto da parlare in questi giorni è un rumor che li vorrebbe in crisi. Si tratterebbe davvero di un colpo di scena clamoroso, visto che i due sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Ma cosa c’è di vero in queste voci? Un comunicato diffuso da Mediaset interviene a chiarire.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, cosa sta accadendo: la verità sulla presunta crisi

Stasera, 13 giugno 2022, andrà in onda il consueto appuntamento settimanale con L’Isola. Sarà una puntata da non perdere assolutamente: verrà eletto infatti il primo finalista! In merito alle anticipazioni, un comunicato Mediaset ha confermato le voci sulla crisi tra Marco e Lory.

“Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?“, si legge nel comunicato.

La Del Santo, d’altra parte, ha già ammesso pubblicamente la verità. Sulla pagina Instagram del reality, ha risposto ad alcune domande degli utenti dicendo: “Sto con Marco da nove anni e quindi il nostro è amore è verissimo, ma penso che L’Isola lo abbia un po’ condizionato“.

Cosa accadrà?