Emma Marrone non ci pensa due volte: blocca il concerto per intervenire

Emma Marrone nel bel mezzo della performance canora blocca il concerto senza pensarci due volte: la cantante non ha esitato ad intervenire

Una.Nessuna.Centomila è il Concerto che Sabato 11 Giugno si è tenuto alla RCF Arena; un evento contro la violenza di genere. L’evento ha accolto gli artisti musicali più amati, tra questi c’era anche lei, Emma Marrone.

Sul palco dell’Arena Campovolo si sono esibiti volti amatissimi del panorama musicale italiano. Da Fiorella Mannoia a Giorgia, da Elisa a Gianna Nannini, da Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Emma marrone. E’ successo proprio durante il momento in cui si è esibita Emma Marrone. La cantante blocca il concerto per intervenire ed aiutare il giovane fan. Cosa è successo?

Arena Campovolo, Emma Marrone blocca il concerto e salva un fan: cosa è successo

E’ stato durante la sua esibizione con il brano ‘Ogni volta è così’, quando era pronta ad andare sul ritornello della nota ed amata canzone che Emma Marrone blocca il concerto per soccorrere un fan che in quel momento si stava sentendo male. Un fan tra le prime file che la cantante ha potuto vedere.

A quel punto, mentre il giovane si sentiva male, Emma ha smesso di cantare ed ha chiesto alla band di fermare la musica: “Ferma ferma ferma“, ha detto e si è avvicinata dal palcoscenico al giovane che accusava il malore.

Ha chiesto poi alla sicurezza di portare il ragazzo a prendere aria: “Portatelo a prendere aria, scusate ma in mezzo al bordello non si capisce niente”, ha detto Emma alla folla. E così, dopo aver chiesto a quanti fossero vicino al ragazzo di aiutare la sicurezza a sollevarlo, ha passato al giovane dell’acqua così che si riprendesse. La folla ha immediatamente applaudito Emma: “Brava Emma”, hanno detto in coro.