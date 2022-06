Fedez, spunta un audio ‘terribile’ durante la seduta con lo psicologo: davvero straziante

Fedez, l’audio straziante della seduta con lo psicologo poco dopo aver scoperto la terribile notizia del tumore al pancreas

A distanza di qualche tempo dall’operazione per la rimozione del pancreas a causa del cancro, Fedez a poco a poco si sta aprendo e raccontando e rivivendo alcuni dei momenti più delicati di quel periodo che ha cambiato particolarmente la sua vita.

Era metà Marzo quando il cantante ha fatto sapere sul web la terribile notizia. Un momento toccante, doloroso che ha messo Fedez di fronte ad un ostacolo che ha combattuto e superato grazie alle sue forze e grazie all’amore della sua famiglia, la costante della sua esistenza. Sui social ha fatto sapere che a poco a poco, quando se la sarebbe sentita, avrebbe raccontato qualcosa in più sulla scoperta della malattia.

In queste ultime ore, il cantante ha condiviso sul suo profilo social degli audio strazianti di quel terribile momento. Durante la seduta dallo psicologo, Fedez ha registrato degli audio di quel periodo così doloroso ed ha deciso a distanza di qualche tempo, di rendere pubblico il suo dolore. Le parole da brividi dell’amatissimo cantante.

Fedez, l’audio durante la seduta dallo psicologo: il dolore e le parole strazianti

“Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore“- ha scritto il cantante nella didascalia della sua Instagram Stories in cui abbiamo potuto sentire il dolore straziante e lancinante di un uomo, un padre, un marito che non avrebbe mai voluto lasciare la sua famiglia. “Non voglio morire, non voglio morire.. I miei figli non si ricorderanno neanche di me“, sono le parole presenti nell’audio che Fedez ha registrato durante la seduta dallo psicologo nel momento in cui ha scoperto il tumore al pancreas.

La sua famiglia è ciò che ha più valore, ciò che merita la priorità e l’importanza assoluta. E Fedez questo lo sapeva bene anche prima, ma questo dolore lo ha portato a riflettere ancora di più sull’importanza di un concetto sul quale insiste particolarmente e cioè che non sono le ‘cose’ ad avere valore ed importanza, ma le persone, i legami, l’amore, la famiglia.

Un messaggio che il cantante ha voluto condividere preso da un momento di sconforto, intento a voler raccontare qualcosa in più di questa parte di vita che dentro lo ha cambiato. Ha tenuto però anche a precisare, contro i possibili leoni da tastiera, che non si è trattato affatto di un gesto compiuto per dar credito al proprio ego, quanto piuttosto per essere solidale a chi il dolore lo vive.