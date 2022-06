“Ho subito una rapina”: l’ex protagonista di Canale 5 racconta tutto

L’ex protagonista di Canale 5 ha raccontato sui social di essere stata vittima di una rapina: cos’è successo, davvero clamoroso.

Un episodio decisamente non da poco e che l’ex protagonista di Canale 5 ha voluto prontamente raccontare sul suo canale social ufficiale: è stata vittima di una rapina. Scopriamo insieme cos’è successo.

Non solo dolci annunci e coming out, ma anche spiacevolissimi imprevisti: è proprio questo quello che si condivide sui rispettivi canali social. E che, in un vero e proprio batter baleno, fanno il giro del web. Qualche giorno fa, attraverso un’Instagram Stories, caricata sul suo canale social ufficiale, l’ex protagonista di un famoso programma di Canale 5 ha raccontato di aver subito una rapina. Un episodio piuttosto increscioso, da come si può chiaramente comprendere, che lei non ha battuto ciglio nel raccontarlo. “Ero all’interno della mia auto e…”, il racconto fatto sui social è minuzioso e descrive esattamente cosa è successo.

L’ex protagonista di Canale 5 vittima di una rapina: cos’è successo

Quello fatto dall’ex protagonista di Canale 5 sul suo canale social ufficiale è un racconto piuttosto minuzioso ed ha spiegato nel minimo dettaglio cosa è successo quando è stata vittima di una rapina. Stiamo parlando proprio di Desirée Maldera, ad oggi famosissima ed amata influencer, ma anche ex concorrente di Temptation Island.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la bella Maldera si trovasse all’interno di un parcheggio privato quando, nel prendere il ticket, ha sentito un uomo prenderle il braccio. Inizialmente, come spiegato dalla diretta interessata, credeva che il ‘bersaglio’ non fosse affatto l’orologio sul polso, bensì la macchina. Pertanto, la sua prima reazione è stata quella di coprirsi il braccio con l’altra mano e di afferrare immediatamente l’avambraccio del rapinatore con i denti, mordendolo con tutta la forza che aveva, ma procurandosi una gomitata in faccia. Fortunatamente, Desirée sta bene ed è ritornata a casa subito dopo. Immaginiamo, però, che lo spavento deve essere stato davvero immenso.

A conclusione dei suoi video, infine, l’ex volto di Canale 5 ha raccomandato ai suoi sostenitori di stare molti attenti, ma ha tenuto a tranquillizzare anche tutti i suoi fan per le sue condizioni.