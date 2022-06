Mediaset, la novità che nessuno si aspettava: sta per succedere

Arriva dalla Francia una notizia ‘bomba’ che riguarda la programmazione Mediaset: una novità che nessuno si sarebbe mai aspettato!

Ottime nuove per gli appassionati di reality. Mentre è in allestimento la prossima edizione del GF Vip e sta per concludersi la sedicesima stagione de L’Isola dei Famosi, un nuovo reality show potrebbe fare capolino sui nostri schermi.

La notizia arriva da Oltralpe, precisamente dalla Francia, ed è stata riportata dal sito Bubino Blog. Per il momento non si conoscono ancora alcuni dettagli, come ad esempio la data di inizio, ma la tipologia di format è ben chiara.

La francese WeMake, società produttrice del format intitolato Target, ha annunciato una collaborazione con Mediaset che darà vita ad un reality show basato proprio sull’omonimo programma. Non è ancora noto se andrà in onda su Canale 5 o su Italia 1, ma qualche informazione su come funzioni si ha già. Vediamo quindi in cosa consisterà questa clamorosa novità che ci aspetta prossimamente.

Mediaset, un nuovo reality in sostituzione del GF Vip o de L’Isola dei Famosi?

In base a quanto emerso finora, sappiamo che il format in questione appartiene al genere del comedy reality e che a prendervi parte saranno personaggi già famosi. Segreti e missioni da compiere animeranno le dinamiche tra i protagonisti e, a seconda di chi vince e di chi perde, ne scaturiranno colpi di scena e sorprese.

Un progetto che vede entusiasti sia i vertici Mediaset che quelli di WeMake. “Abbiamo immediatamente colti il potenziale del formato sulla carta e siamo entusiasti di lavorare con un partner così brillante per renderlo reale”, ha detto Fabrizio Battocchio, responsabile format e fattuale di Mediaset.

La domanda sorge quindi spontanea: Target andrà a sostituire uno dei due reality Mediaset più forti alias il GF Vip o L’Isola dei Famosi? Probabilmente li affiancherà semplicemente. Non è detto infatti che la durata della prossima edizione del GF Vip sia di 6 mesi e magari, Target potrebbe inserirsi nello spazio tra la finale del programma di Signorini e la prima puntata della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

In attesa di saperne di più, cosa ne pensate di questa notizia?