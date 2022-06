Netflix | Squid Game 2, grossa novità in arrivo: ora è ufficiale

Netflix, ora è finalmente ufficiale! Grossa novità in arrivo sulla piattaforma streaming di film e serie Tv: c’entra Squid Game 2

La piattaforma streaming statunitense ci regala film e serie Tv che ci lasciano con il fiato sospeso. In queste ultime settimane su Netflix sta registrando un altissimo numero di ascolti l’amatissima serie Stranger Things, ma le novità non smettono di arrivare ed ovviamente di stupire!

Come dicevamo, le novità su Netflix non smettono mai di arrivare. E’ impossibile dimenticare l’esordio nello scorso autunno della serie sudcoreana Squid Game. 9 Episodi che ci hanno letteralmente tenuti con il fiato sospeso sino all’ultima scena. La trama surreale ma avvincente ha conquistato milioni di telespettatori che non hanno perso tempo a divorare l’intera serie in pochissimi giorni, se non ore, per poi sperare ed attendere trepidanti la seconda stagione.

Un gioco di sopravvivenza dove solo l’ultimo che resta in vita, vince aggiudicandosi il montepremi finale che di volta in volta aumenta di valore per la brutale uscita dal gioco di ogni concorrente. Al centro la storia del personaggio principale Gi-Hun. Un uomo sudcoreano, divorziato, con una madre malata e con una figlia piccola a cui badare. Le ristrettezze economiche in cui versa ed i debiti economici che non riesce a pagare, spingono l’uomo ad accettare un subdolo gioco di sopravvivenza. I 456 concorrenti in gioco si ritrovano in un luogo sconosciuto, controllati da guardie mascherate e dal capo, il Front Man che dall’alto spia le mosse dei giocatori. Il finale è sconcertante, ma se ben ricordiamo proprio le ultime scene lasciavano già presagire che presto sarebbe stata annunciata una succosissima novità su un possibile Squid Game 2. Ora è finalmente ufficiale!

Squid Game 2, ora è ufficiale

A rendere finalmente ufficiale la notizia è uno spot condiviso non solo dalla pagina ufficiale della serie, ma anche la pagina social di Netflix. Un post che ritrae la fatidica ‘bambola assassina’ che canta la sua filastrocca ed attraverso il suo occhio elettronico lancia una vera e propria ‘bomba’, Squid Game 2 ci sarà!

Non sappiamo ancora quando effettivamente sarà disponibile la seconda stagione della serie. Se pensiamo che la prima ha impiegato circa 12 anni per essere messa a punto, ci aspettiamo che questa seconda stagione faccia presto il suo debutto perché non vediamo l’ora di seguire Gi-hun nelle sue vicende.

Sì, perché l’attore protagonista della prima stagione sarà presente anche qui ed ovviamente anche lui, il Front Man! In una lettera di presentazione da parte del regista e sceneggiatore della serie, abbiamo qualche dettaglio in più in merito a questa nuova stagione.

“Un round tutto nuovo sta arrivando, abbiamo impiegato 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Sono bastati 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie tv più popolare di sempre nella storia di Netflix. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game lo grido ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato ed amato il nostro spettacolo. E ora, Gi-hun ritorna. The Front Man ritorna. La stagione 2 è in arrivo. L’uomo vestito con il ddakji potrebbe tornare. Presenteremo anche il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo round“, ha scritto lo sceneggiatore e produttore Hwang Dong-hyuk.