Oltre 100 kg in meno a Vite al Limite, vedere oggi Doug vi lascerà di stucco: incredibile

A Vite al Limite è dimagrito oltre i 100 kg, ma come sta e com’è oggi Doug? Vederlo vi lascerà di stucco: è davvero incredibile.

È stata una delle migliori trasformazioni di Vite al Limite, quella portata a termine da Doug Armstrong. Ricordate quando vi abbiamo raccontato quelle più sconvolgenti? Ebbene. Quella del giovanissimo paziente del Texas rientra perfettamente tra queste.

Doug Armstrong ha scelto di partecipare a Vite al limite per via della sua stazza. Attaccato al cibo da quando era un bambino, il paziente ha raccontato alle telecamere del programma di aver iniziato a mangiare tantissimo dopo l’abbandono da parte di sua madre. Era piccolissimo all’epoca e lui ha sentito la necessità di sfogare la sua rabbia nel cibo. Col passare del tempo, però, questa cattiva abitudine l’ha reso obeso. E, nonostante avesse trovato l’amore e la sua vita si fosse parecchio sistemata, le sue condizioni di salute continuavano a non essere affatto delle migliori. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto a qualcuno di esperto. Inutile dirlo, il suo percorso è stato pazzesco: Doug è riuscito a dimagrire oltre i 100 kg. Com’è oggi?

Com’è diventato Doug oggi dopo Vite al Limite? Clamoroso

Così come Holly, anche Doug Armstrong sembrerebbe aver continuato a mantenere un regime alimentare sano dopo Vite al Limite. Se durante il suo percorso nella clinica di Houston, il giovane del Texas è riuscito a dimagrire oltre i 100 kg, sembrerebbe che una volta spenti i riflettori ne abbia persi molti di più. Non sappiamo quanti con certezza, sia chiaro, ma rintracciandolo su Facebook abbiamo scovato un prima e dopo davvero sconvolgente.

Non è molto attivo sul suo canale Facebook, ma quelle poche foto che siamo riusciti a scovare ci fanno chiaramente intendere quanto Doug abbia continuato a mantenere la promessa fatta al dottor Nowzaradan prima di abbandonare per sempre lo show. Immaginiamo che la strada sia ancora tutta in salita, ma se questi sono i presupposti continuiamo ad aspettarci grandi cose da lui. Nel frattempo, guardate questo scatto di qualche tempo fa:

Davvero clamoros, non trovate?