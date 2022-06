Vi ricordate di Nicolas ne Il segreto? Sono passati anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto, ecco com’è l’attore.

Il Segreto ci ha accompagnato per 8 anni e 12 stagioni. Purtroppo nel maggio del 2021 ha chiuso i battenti con un finale del tutto inaspettato. Puente Viejo viene distrutto dalle bombe che don Filiberto sparge per le strade e i primi abitanti a morire sono proprio il sacerdote, donna Francisca e Raimundo Ulloa.

Un finale che vede svolgersi una grossa verità, il ‘segreto’ che Francisca ha tenuto sempre nel cuore, l’amore per il suo amato Raimundo. Nel corso delle stagioni abbiamo seguito tanti personaggi e tutti in un modo o in un altro hanno lasciato il segno.

Ci sono personaggi che con il passare del tempo abbiamo un po’ dimenticato, visto che poi sono subito giunti altri a prenderne il posto. Citiamo qui Nicolas, il fotografo che sposa Mariana, la figlia di Rosario: ve lo ricordate? Ecco, vi stiamo per mostrare com’è oggi l’attore che lo ha interpretato.

E’ stato Nicolas ne Il segreto: ecco com’è oggi l’attore, lo riconoscete?

Nicolas è un personaggio de Il Segreto che entra a far parte della telenovela a partire dalla terza stagione e lo abbiamo visto fino alla nona. Quando arriva a Puente Viejo c’è una sorta di colpo di fulmine tra lui e Mariana, la figlia di Rosario. All’inizio la giovane non si fiderà molto di lui ma con il tempo cede all’amore e inizieranno una relazione.

L’uomo lavora in giro, è un fotografo e svolge la sua professione lontano da Puente Viejo fino a quando non deciderà di stabilirsi nel paesino per stare con la sua amata. Diviene l’autista di Donna Francisca. Gli eventi che seguiranno e che colpiranno questi due personaggi sono tutto tranne che positivi. Nicolas è stato presente fino alla nona stagione; ad interpretarlo è stato l’attore Alejandro Siguenza: ecco com’è oggi a distanza di alcuni anni.

Questo è uno scatto social di Siguenza; l’attore appare per l’aspetto diverso dato che il suo abbigliamento è stato adattato al tempo della telenovela e all’ambientazione. L’avreste riconosciuto così? In molti sicuramente sì per il fatto che dopo Il Segreto lo abbiamo visto anche in un’altra telenovela spagnola molto seguita, Una vita. A voi è piaciuto il suo personaggio?