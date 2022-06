Si propone per Ballando con le stelle: “Cara Milly non te ne pentirai”

Si propone per la nuova edizione di Ballando con le stelle: “Cara Milly ti assicuro non te ne pentirai”.

La nuova edizione di Ballando con le stelle dovrebbe cominciare in autunno con la conduzione di Milly Carlucci. Solitamente qualche mese prima iniziano i provini per scegliere i concorrenti che affiancheranno i professionisti della danza.

Ogni anno ci lasciamo travolgere dalle emozioni che riescono a trasmettere le coppie formate, basti pensare a quella vincitrice della precedente edizione, Arisa con Vito Coppola che in ogni esibizione ci hanno lasciato con il fiato sospeso. In settimana i concorrenti si preparano con costanza e impegno per arrivare pronti in puntata e mostrare quanto appreso durante le lezioni. Molte volte è capitato che i personaggi ci abbiano ‘spiazzato’ dimostrando di avere grandi doti nel ballo.

La conduttrice, Milly Carlucci, sceglie sempre un cast pazzesco e siamo certi che anche nella prossima stagione non ci deluderà. Intanto è già arrivata una candidatura, un volto amatissimo dello spettacolo si è proposto: “Cara Milly ti assicuro non te ne pentirai”.

Jonathan Kashanian che abbiamo conosciuto la prima volta su canale 5 al Grande Fratello dove fu il vincitore della quarta edizione del reality, dai suoi esordi, non si è fermato più. Ed è proprio l’ex concorrente del GF a proporsi alla conduttrice di Ballando con le stelle. In un’intervista a Tv Blog ha fatto prima sapere che nella prossima edizione di Detto Fatto non ci sarà; è proprio nel programma di Rai Due che l’abbiamo seguito negli ultimi anni: “Ho imparato che nell’ambiente della tv niente è certo e che alla fine di ogni stagione si rimescolano le carte… dopo aver seminato qualcosa si raccoglie sempre, un po’ di cose ci sono in cantiere”, ha confessato.

Jonathan dopo il Gf ne ha fatta di strada e prima ancora di arrivare a Detto Fatto è stato presente con ruoli diversi in molti programmi televisivi. Adesso però sembrerebbe voler sperimentare nuovi ambiti e nell’intervista a Tv Blog fa il passo e si propone per la nuova edizione di Ballando con le stelle. L’opinionista dice che il format tira fuori dei lati inediti di chi vi partecipa e questo accade sia perchè la conduttrice è brava ma anche per il contesto.

Allora a tal proposito dice, immaginando Milly leggere l’intervista: “Cara Milly se mi chiami per Ballando con le stelle ti assicuro non te ne pentirai”.