Sonia Bruganelli non ci sarà al GF Vip: la reazione di Adriana Volpe

Sonia Bruganelli non ci sarà al GF Vip nella prossima edizione: ecco come ha reagito Adriana Volpe.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini ha visto la presenza nel ruolo di opinioniste di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Durante le puntate esprimevano un commento o un giudizio su quanto accaduto in settimana o nella diretta.

Abbiamo assistito, dato che era evidente, ad una situazione non proprio armoniosa tra le due colleghe, tanto che in una puntata Alfonso Signorini ha concentrato l’attenzione su quanto era accaduto tra le due nei giorni precedenti.

Nelle ultime settimane è arrivata la conferma che la Bruganelli non sarà presente nella nuova edizione del reality. Conferma che lei stessa ha dato in una vecchia intervista, spiegando: “Non sarei ancora credibile”.

Adriana Volpe, in un’intervista successiva rilasciata a SuperGuida tv, ha commentato la scelta della sua ex collega di poltrona.

Sonia Bruganelli non ci sarà al GF Vip: Adriana Volpe commenta la scelta, la reazione

Sonia Bruganelli ha confermato qualche mese fa che non sarà presente al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, ruolo che l’ha tenuta impegnata da settembre 2021 a marzo 2022. L’imprenditrice in un’intervista aveva così spiegato: “Non sarei ancora credibile”.

La sua scelta è stata commentata da Adriana Volpe che l’ha affiancata durante il realty. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, l’ex concorrente del Gf vip, ricordiamo infatti che nel 2020 la stessa Volpe era all’interno della casa, e opinionista della sesta edizione, ha così commentato la scelta della Bruganelli: “Credo che lei abbia vissuto questa esperienza come una parentesi nella sua carriera professionale, il suo obiettivo non è essere opinionista perchè lo fa magnificamente sui social. Si è voluta divertire prendendosi una pausa con un’esperienza molto bella, ma è un’imprenditrice”.

Adriana ha spiegato che la sua collega ha solo voluto concedersi una pausa con un’esperienza diversa prima di fare poi ritorno al suo ruolo, lavorare dietro le quinte dei programmi televisivi: “Lei è una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene“, ha raccontato, esprimendo un suo parere.