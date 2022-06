Amadeus ha in mente di farlo per Sanremo 2023: l’idea del conduttore

Amadeus stupisce tutti, cos’ha in mente il conduttore per Sanremo 2023: la sua idea lascia senza parole: cosa starebbe pensando

L’amatissimo conduttore di casa Rai è pronto a riprendere in mano le redini della conduzione del Festival della Musica Italiana. Sebbene la linea temporale ci distanzi ancora un po’ dalla nuova edizione del Festival di Sanremo 2023, il conduttore non perde tempo. Anzi, Amadeus sembrerebbe avere proprio le idee chiare.

Ebbene, si troverà a condurre per la quarta volta consecutiva il Festival della Canzone Italiana. Pronto ad accogliere sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston artisti amatissimi nel panorama musicale italiano. Il conduttore non ha nascosto il desiderio più grande di portare sul palco dell’Ariston una delle voci più ambite sulla scena musicale. Ma non finisce qui, perché dopo l’incredibile successo che l’edizione di Sanremo 2022 ha riscosso, il conduttore si direbbe più che mai convinto a volere al suo fianco un volto che a Febbraio 2022 ha lasciato il segno. Di chi stiamo parlando?

Sanremo 2023, Amadeus stupisce tutti: l’idea del conduttore

Secondo quanto riportato da Tv Blog, Amadeus che condurrà Sanremo 2023, pare che con largo anticipo stia pensando proprio a tutto per la nuovissima edizione del Festival. Il conduttore avrebbe infatti fatto sapere che gli piacerebbe riportare sul palcoscenico un personaggio che ha riscosso un incredibile successo. Di chi parliamo?

Ebbene, proprio di Drusilla Foer. Nella 72esima edizione dell’ambitissimo festival, ha riscosso un clamoroso successo, tanto da essere presa nuovamente in considerazione per la prossima edizione dall’amatissimo conduttore. Ebbene, per Sanremo 2023, Amadeus starebbe pensando proprio a Drusilla Foer.

Il personaggio portato sulla scena dall’attore Gianluca Gori, ha vestito i panni di valletta nell’ultima edizione. Sembrerebbe invece che nella successiva edizione del Festival, Amadeus vorrebbe attribuire a Drusilla un ruolo nuovo. Non c’è ancora un’ufficialità della notizia, ma secondo quanto Tv Blog riporta, l’idea del conduttore pare sia stata particolarmente apprezzata.

In questi mesi insomma, ne sapremo sicuramente di più. Noi siamo curiosissimi di sapere, e voi?