E’ arrivato un ‘no’ netto e preciso: i fan del protagonista di Amici resteranno spiazzati.

Amici è il talent show più seguito dai telespettatori. La ventunesima edizione ha visto il trionfo di Luigi Strangis che non solo ha vinto il programma ma anche la categoria canto mentre la categoria ballo è stata vinta da Michele Esposito.

Ogni anno il format di Maria De Filippi sforna tantissimi cantanti e ballerini, pronti, una volta fuori dalla scuola, a fare nuove esperienze e a calcare nuovi e importanti palchi. Molte volte abbiamo ritrovato i cantanti del talent a Sanremo, la kermesse musicale italiana. L’ultima edizione, la settantaduesima, ha visto in scena due ex allievi del talent, parliamo di Sangiovanni che ha portato il brano Farfalle e Aka7even che ha cantato Perfetta Così.

Ed è proprio di Aka7even che vogliamo parlarvi rivelandovi una notizia che non farà piacere ai fan che avevano già iniziato a sognare in grande.

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, è stato un allievo della ventesima edizione di Amici. A portarlo avanti e a sostenerlo Anna Pettinelli; la maestra di canto ancora oggi continua ad appoggiarlo e ad essere orgogliosa del suo ex allievo. Luca non ha vinto Amici ma ha vinto l’amore del pubblico dato che i suoi singoli sono ascoltatissimi e a quanto pare il suo recente tour è sold out.

Nelle ultime settimane, l’artista aveva annunciato su Twitter un featuring con qualcuno di misterioso. Il tweet è stato ripreso da nientedimeno Brenda Asnicar, l’attrice e cantante diventata famosa in Italia grazie al ruolo di Antonella ne il mondo di Patty. Il gesto ha fatto impazzire il web, in molti infatti hanno subito pensato ad un duetto tra Aka7even e Brenda.

Purtroppo, sembrerebbe che non sia previsto nessun duetto con la Asnicar. A svelarlo il tutto è stato il sito Webboh; il portale ha fatto anche sapere con chi è previsto il duetto dell’ex allievo di Amici: “Molto presto Aka7even rilascerà il suo singolo estivo e le persone che erano al concerto a Milano hanno potuto ascoltarlo in anteprima. La prossima canzone di Aka7even si intitola ‘Toca’ ed è un brano dal sapore raeggeton. In questa canzone Luca non sarà da solo ma ci sarà un superbig a cantare con lui”.

Il sito fa sapere che in realtà Luca Marzano non duetterà con Brenda ma con un altro grande della musica, Guè Pequeno! Naturalmente è un’indiscrezione da prendere con le pinze.