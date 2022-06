Un attacco veramente durissimo: Lory Del Santo non usa mezzi termini

Isola dei famosi, Lory Del Santo non usa mezzi termini: il durissimo attacco è rivolto proprio al naufrago.

Lory Del Santo ha lasciato L’isola dei famosi. L’attrice ha perso al televoto prima contro Estefania Bernal e una volta arrivata su playa sgamada è stato aperto un nuovo televoto. Contro Pamela Petrarolo è stata costretta ad abbandonare il gioco. Nelle ultime settimane i rapporti con gli altri naufraghi non erano dei migliori e la situazione spesso sfociava in accuse e litigi.

Lory infatti è stata spesso accusata di usare una strategia. Adesso, una volta fuori, attraverso alcune domande che ha risposto sul profilo instagram del programma, ha lanciato un durissimo attacco, non utilizzando mezzi termini.

Isola dei famosi, Lory Del Santo senza mezzi termini: il durissimo attacco

Si è concluso il percorso di Lory Del Santo a L’Isola dei famosi. Questa volta non con il trionfo, ricordiamo infatti che ben 17 anni fa fu lei a vincere il reality; questa è la sua seconda partecipazione a L’isola.

Questa volta però aveva deciso di partecipare in compagnia del suo fidanzato Marco Cucolo. Dopo alcune settimane iniziali Ilary Blasi ha annunciato lo scioglimento delle coppie e l’inizio del gioco da singoli. Ed è così che è iniziato il percorso dell’attrice. Molte volte si è trovata al centro dell’attenzione per alcune incomprensioni e discussioni con gli altri naufraghi tant’è che nelle ultime settimane, prima della sua uscita, è stata più volte accusata di usare molta strategia. Adesso ha lasciato il reality ma dopo l’eliminazione ha risposto ad alcune domande condivise dalla pagina ufficiale del programma sui social.

L’attrice ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality show. Qualche utente le ha poi chiesto chi vorrebbe che non vincesse L’isola dei famosi e lei senza mezzi termini ha lanciato un duro attacco: “Non vorrei che vincesse L’isola Nicolas Vaporidis perchè è stato il più becero di tutti”.

Ma non è finita qui perchè l’ex naufraga ha spiegato che una parte dei concorrenti l’avevano presa di mira: “Devo dire non tutti, ma solo una parte mi hanno preso di mira perchè forse hanno pensato che ero molto forte e infatti non riuscivano a mandarmi via“. Lory Del Santo a quanto pare ha le idee chiare sui suoi ex compagni d’avventura.