Cameron Diaz, lascia tutti di stucco la sua affermazione sulla ‘pulizia personale’; il retroscena che non tutti conoscono sulla famosa star.

È una della attrici più amate di sempre. Da The Mask a Tutti pazzi per Mery, Cameron Diaz è stata la protagonista di tantissimi film di grande successo. Della sua illustre carriera sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso della sua vita quotidiana? C’è, ad esempio, una curiosità che riguarda le sue abitudini che non è passata inosservata.

A parlarne è stata proprio lei qualche mese fa, intervistata nel podcast della BBC Rule Breakers. Curiosi di scoprire cosa ha confessato? Riguarda la sua routine di bellezza.

Cameron Diaz: la confessione sulla ‘pulizia’ personale non passa inosservata

Era il 2015 quando Cameron Diaz ha deciso di lasciare Hollywood ed iniziare una nuova vita lontana dal cinema. Oggi, la star lavora in un ambito del tutto diverso: ha dato vita ad un’etichetta di vini, la Avaline e, come si evince sui social, è molto soddisfatta della sua nuova avventura. Da sempre, la Diaz è una vera e propria icona di bellezza, ma non tutti sanno che la 49 enne non dedica molto tempo alla cura del suo aspetto.

È stata lei a raccontarlo, ammettendo di non essere per nulla ossessionata dalla bellezza: “Non mi lavo quasi mai il viso, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale. Li lascio prendere polvere sugli scaffali.” Parole che non sono passate inosservate, quelle della Diaz, che sottolinea chiaramente di non effettuare alcuna skincare quotidiane e di pensare di rado al suo aspetto estetico durante il giorno.

La star ha deciso di smettere di seguire gli stereotipi che spesso il mondo di Hollywood impone e di liberarsi di quella che ha definito una ‘trappola’: ” Negli ultimi otto anni ho cancellato tutto, sono come un animale selvatico, una bestia!”

Cameron Diaz è felicemente sposata con il musicista Benji Madden, della band dei Good Charlotte: i due sono genitori della piccola Raddix Madden, nata nel 2019