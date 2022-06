Chi è Valentina Fradegrada e cosa fa nella vita la moglie di Boateng; i due sono convolati a nozze dopo meno di un anno di amore.

Kevin Boateng si è sposato! Il calciatore dell’Herta Berlino è convolato a nozze sabato 11 giungo 2022 con la sua Valentina Fradegrada, che ha conosciuto meno di un anno fa. Il primo incontro ad agosto 2021 e, a dicembre dello stesso anno, è già arrivata la proposta di nozze. Il matrimonio si è tenuto in una location da sogno nelle campagne di Radicondoli, in provincia di Siena: una cerimonia intima, che ha suggellato il loro amore. Ma sapete chi è la donna che ha rubato il cuore all’ex marito di Melissa Satta?

La bellissima Valentina, terza moglie dell’ex del Milan, è molto famosa. Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita la nuova Lady Boateng.

Kevin Boateng si è sposato: chi è la moglie Valentina Fradegrada

Boateng e la sua Valentina sono marito e moglie! Dopo il matrimonio con la prima moglie Jennifer Michelle ( dal 2007 al 2011) e quello con Melissa Satta, durato dal 2016 al 2020, il calciatore ghanese ha sposato Valentina Fradegrada, dopo meno di un anno di fidanzamento. Una grande amore, quello tra Kevin e la giovane bergamasca, celebrato in ‘doppie’ nozze: una cerimonia tradizionale in Toscana, come vi abbiamo già detto, ed una assolutamente unica nella realtà virtuale del Metaverso. Qui, attraverso l’acquisto di un biglietto dal valore di 50 euro, chiunque ha potuto seguire l’evento: i soldi sono stati devoluti interamente in beneficenza. Ma cosa sappiamo della meravigliosa sposa?

Valentina è una famosa influencer, imprenditrice, DJ e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu. 30 anni, di Bergamo, la Fradegrada è laureata in Fashion design, marketing e grafica e lavora nel campo della moda: è la fondatrice del brand Upside Down Bikini. Insieme a Boateng, ha dato vita anche a un etichetta di vino, che deriva dal suo cognome, Fradegrada Wine.

Che dire, una coppia davvero incantevole! Alla quale non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di una vita felice insieme.