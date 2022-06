Claudio Amendola, accade qualcosa di insolito: la notizia spiazza il pubblico

Arriva da TvBlog una notizia che coglie tutti di sorpresa: riguarda Claudio Amendola, che vedremo presto in una veste insolita.

Tra gli attori italiani più amati degli ultimi decenni, nella sua lunga carriera, Claudio Amendola ha lavorato anche in alcuni programmi televisivi sia come conduttore che in altri ruoli. Ebbene, stando a quanto rivela in anteprima TvBlog, per il prossimo autunno per lui sarebbe prevista un’altra importante avventura di questo genere.

L’ex protagonista de I Cesaroni sarà infatti al timone della nuova stagione della longeva trasmissione di Rai Tre Amore Criminale, prevista a partire dal 20 ottobre di quest’anno in prima serata. Proprio così: dopo tante conduttrici, per la prima volta nella storia del programma sarà un uomo a raccontare i casi di cronaca nera in cui delle donne hanno perso la vita per mano di un uomo, solitamente il proprio compagno o marito.

Finora nel programma abbiamo visto sempre famosi volti femminili (Barbara De Rossi, Luisa Ranieri, Camila Raznovich, Asia Argento e Veronica Pivetti) alla guida delle puntate. Stavolta invece sarà il bravissimo Amendola a trattare un argomento così sentito come quello della violenza sulle donne. Una novità assoluta, nata a seguito di una circostanza particolare che ha spinto la Rai a prendere tale decisione. Ne parla TvBlog nelle sue anticipazioni.

Claudio Amendola nuovo conduttore di Amore Criminale: la notizia che nessuno si aspettava

Secondo quanto rivelato dal noto portale, l’idea di affidare ad un uomo la conduzione di Amore Criminale sarebbe nata lo scorso 3 dicembre. In occasione della conferenza stampa per l’illustrazione di un provvedimento del Governo contro la violenza sulle donne, è stato notato che a partecipare alla discussione c’erano solo ministre.

Forse, proprio questo dettaglio deve aver suggerito ai responsabili Rai di ribaltare alcuni meccanismi cominciando dalla tv. Il fatto che un uomo denunci questa piaga sociale potrebbe forse esprimere una condanna ancora più forte verso questo tipo di reati.

Oltre ad Amendola, altro papabile conduttore sarebbe stato l’ex marito di Andrea Delogu, Francesco Montanari, ma alla fine la scelta è ricaduta su Claudio. La proposta sarebbe stata accettata e sarebbero in corso gli accordi per il compenso.

Cosa ne pensate? Non credete anche voi che si tratti di una splendida idea?