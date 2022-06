Com’è al naturale Elisabetta Canalis: la foto senza filtri e senza trucco; ecco la showgirl in versione ‘acqua e sapone.

Elisabetta Canalis una delle showgirl più amate del nostro Paese. Era il 1999 quando ha esordito come velina mora, sul bancone del tg satirico più famoso della nostra tv. E a Striscia la notizia è rimasta fino al giugno del 2002, in coppia con Maddalena Corvaglia. Oggi la splendida sarda non appare moltissimo sul piccolo schermo, ma i fan possono seguire le sue ‘avventure’ attraverso i social.

Su Instagram, dove utilizza il curioso nickname “littlecrumb”, la Canalis è seguita da ben 3,3 milioni di followers, con cui condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana, e non mancano immagini in cui la showgirl si mostra completamente al naturale. Elisabetta non ha alcun problema a mostrarsi in versione acqua e sapone, lontana da filtri, make up e luci dei riflettori. Curiosi di vederla?

Elisabetta Canalis senza filtri e senza trucco: com’è completamente al naturale

Sul piccolo schermo o agli eventi siamo abituati a vedere le star sempre impeccabili. Trucco e parrucco al top e luci che eliminano eventuali imperfezioni. Grazie ai social, però, sempre più personaggi famosi si stanno mostrando ‘senza filtri’, lanciando spesso messaggi di body positivity che non possono che fare bene, soprattutto in ragione del grande seguito che hanno. Chi non ha alcun problema a mostrarsi al naturale è lei, Elisabetta Canalis, che sul suo Instagram condivide spesso scatti in cui non è truccata o indossa abiti casual.

Qualche settimana fa, l’ex velina si è lasciata immortalare a letto, sveglia da poco, con addosso un body color nude. Complici i capelli raccolti, Elisabetta mostra il suo viso completamente al naturale e incanta tutti con la sua semplicità. Un look ‘acqua e sapone’ che ha conquistato i fan: il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti, tutti ricchi di complimenti per lei.

Che dire, il tempo sembra davvero essersi fermato per la meravigliosa Elisabetta Canalis. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?