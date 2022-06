Cos’è successo tra Serena Rossi e Davide Devenuto: non si sposano più

Nozze annullate per Serena Rossi e il compagno Davide Devenuto, almeno per il momento: ecco cosa ha rivelato al riguardo l’attrice a Di Più.

La proposta di matrimonio era arrivata a sorpresa nel 2019, in occasione di una puntata di Domenica In in cui Serena Rossi era ospite. L’attore Davide Devenuto, suo compagno dal lontano 2008 e padre di suo figlio, era in collegamento telefonico con lo studio televisivo del programma e le chiese di coronare il loro amore facendo emozionare tutto il pubblico.

C’era quindi grande attesa per l’evento che avrebbe visto una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo pronunciare finalmente il fatidico “sì”. Eppure, pare che al momento il romantico sogno sia quantomeno rimandato. E’ stata proprio l’attrice e conduttrice napoletana a spiegare il motivo per cui lei e Davide hanno deciso di non proseguire con l’importante progetto. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più.

I due attori si sono conosciuti sul set di Un posto al sole molti anni fa, quando le loro carriere non erano affermate come oggi ma il loro talento era già evidente a tutti. Nella celebre soap napoletana interpretavano i ruoli di Andrea Pergolesi e Carmen Catalano e all’epoca la Rossi era fidanzata con un altro. Infatti il loro rapporto è nato prima come un’amicizia per poi trasformarsi in qualcosa di più. “Quando abbiamo smesso di lavorare insieme è scattato qualcosa, ma non mi aspettavo potesse diventare una storia seria”, aveva spiegato Serena a Domenica In.

Perché Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano più

E seria lo è diventata davvero la loro storia, visto che insieme hanno anche messo al mondo un figlio, Diego, nato nel 2016. Un’unione in cui non manca assolutamente nulla, ma allora per quale motivo Serena e Davide hanno deciso di non suggellare il loro amore con il matrimonio?

Come anticipato, qualche mese fa l’attrice che abbiamo visto ultimamente nei panni di Mina Settembre ha rivelato il motivo al settimanale Di Più: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso”, ha detto. Inoltre, a non permettere di dedicarsi all’organizzazione della cerimonia, sarebbero stati i suoi impegni professionali. Al momento dell’intervista era infatti occupata con le riprese della seconda stagione della citata fiction.

Nozze o no, questa coppia è una delle più belle in circolazione! Siete d’accordo?