Davide Bonolis ha appena compiuto 18 anni: com’è diventato il primo figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo e della sua illustre carriera, iniziata più di 40 anni fa con la tv per ragazzi, sappiamo praticamente tutto. Si può dire lo stesso della sua vita privata?

Forse non tutti sanno, infatti, che il celebre conduttore è papà di cinque figli: i primi due, Stefano e Martina, sono nati dal primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller. Dall’amore con la sua seconda e attuale moglie Sonia Bruganelli sono nati Davide, Silvia e Adele. E proprio Davide, una settimana fa, è diventato maggiorenne! Il 7 giugno 2022, Davide Bonolis ha compiuto 18 anni e sui social sono arrivati tantissimi messaggi di auguri per lui: curiosi di vedere come è diventato? La somiglianza col papà vi lascerà senza parole.

Com’è cambiato il figlio di Poalo Bonolis, Davide Bonolis: ha appena compiuto 18 anni

“18 anni oggi. Mantieni sempre questo sorriso, li stendi tutti. Auguri amore mio”. Con queste parole, allegate ad una dolcissima foto ricordo che lo ritrae da bambino, Sonia Bruganelli ha fatto gli auguri al suo primogenito Davide, che qualche giorno fa è diventato maggiorenne. Un grande traguardo per il terzo figlio di Bonolis, che, come Stefano, è davvero molto simile al suo papà sin da quando era piccolo.

Curiosi di vedere com’è diventato Davide col passare degli anni? Eccolo insieme al papà Paolo e al fratello maggiore Stefano (a sinistra), durante la loro vacanza a Dubai in occasione dell’ultimo Capodanno:

Eh si, tale padre tale figli: i tre Bonolis sono davvero identici! E potrete trovare altri scatti del neo maggiorenne Davide sul suo profilo Instagram: il canale è già seguito da più di 60 mila followers. E basta dare un rapido sguardo per comprendere che, come il suo papà, anche David è un interista sfegatato! E voi, conoscevate tutto sulla famiglia ‘allargata’ del mitico Paolo Bonolis?