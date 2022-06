Elisabetta Canalis, che cosa ha studiato poco prima del successo

Elisabetta Canalis, sapete che cosa ha studiato? Ha conseguito il titolo poco prima del successo.

Tra le showgirl più amate dobbiamo qui citare Elisabetta Canalis. Da alcuni anni non vive più in Italia ma a Los Angeles. E’ lì infatti che ha deciso di vivere insieme a suo marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri, sposato nel 2014 e a sua figlia, Skyler Eva, nata nel 2015.

Elisabetta però non dimentica le sue origini e spesso ritorna in Italia. Non solo il suo ritorno è segnato dal voler trascorrere il tempo nella terra che l’ha vista crescere e insieme alla sua famiglia ma anche da progetti lavorativi. Nonostante da alcuni anni non viva in Italia non ha mai smesso di avere rapporti professionali nel nostro paese. Dagli ultimi scatti condivisi sul suo canale social vediamo che sta trascorrendo questi giorni proprio in Italia. In un post fa sapere di aver trascorso alcune ore a Portofino per uno shooting e ha condiviso una serie di foto in successione in cui mostra nel mentre cos’è accaduto, tra risate e tanti sorrisi.

Da quando ha esordito ad oggi ne ha fatta di strada e la sua carriera dopo i primi impegni nel mondo dello spettacolo ha decisamente spiccato il volo. Ma sapete poco prima di fare i primi casting e di arrivare sul piccolo schermo poi, che cosa ha studiato?

Elisabetta Canalis, che cosa ha studiato la showgirl: conoscete il suo titolo di studio?

Elisabetta Canalis dopo il successo ottenuto quando è stata scelta come velina mora a Striscia la notizia nel 1999, insieme a Maddalena Corvaglia, ha cominciato a mettere le redini nel mondo dello spettacolo.

Subito dopo sono seguiti nuovi ruoli, come co-conduttrice a Controcampo, o anche opinionista, giurata, ed è approdata anche al cinema e in televisione come attrice. La ricordiamo sul piccolo schermo nella fiction di successo Carabinieri, in Love Bugs, Medici miei, in Così fan tutte, nel 2018 ha recitato ne L’Isola di Pietro. Possiamo dire che la conduttrice è riuscita a farsi largo bene. Prima di muoversi però nello spettacolo, ha conseguito il titolo di studio: sapete in che cosa?

Elisabetta Canalis si è diplomata al Liceo Classico Domenico Alberto Azuni di Sassari; si trasferì poi a Milano per frequentare il corso di laurea in lingue e letterature straniere all’Università Statale, sostenendo solo alcuni esami e non conseguendo la laurea.