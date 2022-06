Il Collegio 7 si farà? La notizia è appena arrivata

Arriva la risposta definitiva sull’edizione numero 7 de Il Collegio: ecco cosa ha rivelato TvBlog sul futuro del docu-reality di Rai Due.

Sono ormai già 5 anni che Il Collegio figura nel palinsesto di Rai Due. Il docu-reality ispirato al programma britannico That’ll Teach ‘Em di Channel 4 ha già raggiunto quota 6 edizioni e il pubblico attende da un po’ di sapere se può aspettarsi una nuova stagione.

Come i più affezionati certamente sapranno, un aspetto particolare del format è rappresentato dal fatto che l’ambientazione temporale in cui i giovani protagonisti vivono tale esperienza cambia in ogni edizione. Ad esempio, la numero 6 ha avuto luogo nel 1977, la seconda nel 1961, la quarta nel 1982: epoche ben diverse da quella attuale e, di conseguenza, i ragazzi devono adeguarsi a tale condizione sotto ogni punto di vista.

Privati per due mesi dei loro telefoni cellulari, del make up, dei dolci e di qualunque aggeggio elettronico, i venti adolescenti devono concentrarsi sullo studio per ottenere la licenza media.

Insomma, una sfida sicuramente non semplice per ragazzi dei tempi attuali, ma forse anche per questo finora Il Collegio ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Tanto che non sono pochi quelli impazienti di sapere con certezza se ci sarà oppure no una settima stagione. La risposta sembra essere giunta finalmente in via definitiva da TvBlog.

Il Collegio 7 andrà in onda? Cosa è emerso al riguardo

Giorni fa, le notizie su un ritorno del particolare docu-reality erano ancora molto vaghe. Intervistato da Fanpage, Luca Basso, figura di spicco nel team del programma, aveva spiegato che non era ancora possibile fare una previsione e che la decisione dipendeva completamente dalla volontà della Rai di investire o no su un prodotto non convenzionale

In queste ore, però, è arrivata la conferma di TvBlog: Il Collegio 7 si farà. Non solo: il noto portale ha già dato delle anticipazioni sul periodo della messa in onda e su tanto altro. Innanzitutto, le nuove puntate saranno trasmesse di martedì a partire dal 27 settembre 2022. Otto in tutto gli appuntamenti in prima serata della settima edizione, che si concluderà il 15 novembre.

Manca davvero poco all’inizio delle registrazioni, che si svolgeranno presso il Convitto Nazionale Regina Margherita situato ad Agnani, in provincia di Frosinone. E sapete in quale epoca sarà ambientato il tutto? Stando a quanto anticipa TvBlog, l’anno scelto sarà il 1950!

In attesa di scoprire anche chi saranno i nuovi professori, non dimenticate l’appuntamento a settembre con Il Collegio 7!